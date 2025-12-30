Otra denuncia contra una madre por el robo de lo recaudado para una fiesta de egresados: ahora, en Chubut
El caso se destapó horas antes de la celebración. Ya se registraron denuncias similares en Córdoba y Misiones.
El caso de la madre de un colegio de Misiones que perdió en el casino 17 millones de pesos del dinero recaudado para la fiesta de egresados encendió las alarmas. A los pocos días, un hecho similar sucedió en Córdoba. Ahora, un tercer caso fue denunciado en la localidad de Esquel, provincia de Chubut, donde una mujer fue acusada por el faltante de una suma millonaria destinada para el evento de fin de curso.
El nuevo hecho involucra a C. A., madre de un alumno de la Escuela Nº 735, quien fue acusada por un grupo de padres por el presunto robo del dinero que iba a ser destinado a la fiesta de egresados de sus hijos.
Al igual que en los otros casos, C. A., era la responsable de juntar y administrar el dinero recaudado por las familias y los estudiantes en los últimos meses. Se estima que la cifra total ascendía alrededor de 15 millones de pesos.
Sin embargo, horas antes de la fiesta, varios padres advirtieron ciertas irregularidades en los pagos a proveedores. Como en los otros casos, tampoco habían obtenido comprobantes de pago y no recibieron ningún tipo de información sobre el destino del dinero.
“Ella lo único que dice es que no sabe qué pasó con la plata; es su único argumento”, relató Fabiana, madre de un alumno egresado. “Dice que está colapsada porque tiene a su papá enfermo. Nos dijo ‘les pido disculpa, no sé, pero yo no me la gasté’”, sumó en diálogo con FM del Lago Ok. Según contó, la mujer los bloqueó de WhatsApp.
Pese a toda la situación, la fiesta de egresados pudo realizarse luego de que los padres radicaran la denuncia y la acusada liberara parte de los fondos. “Ella fue largando de a poco (dinero) porque la presionaron; cuando hicimos la denuncia largó 2 millones de repente y después un millón", contó Fabiana y reveló: "Ahora ella nos debe, lo que más o menos decimos, entre 7 y 9 millones. Es mucha plata”.
Para cubrir los gastos faltantes, utilizaron el dinero recaudado tanto por la venta de entradas al evento como por una cantina que organizaron durante la noche de la celebración. La denuncia ya fue radicada y ahora la Justicia investiga qué sucedió con el resto del dinero.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario