Otra denuncia contra una madre por el robo de lo recaudado para una fiesta de egresados: ahora, en Chubut

Pese a toda la situación, la fiesta de egresados pudo realizarse luego de que los padres radicaran la denuncia y la acusada liberara parte de los fondos. “Ella fue largando de a poco (dinero) porque la presionaron; cuando hicimos la denuncia largó 2 millones de repente y después un millón", contó Fabiana y reveló: "Ahora ella nos debe, lo que más o menos decimos, entre 7 y 9 millones. Es mucha plata”.

Para cubrir los gastos faltantes, utilizaron el dinero recaudado tanto por la venta de entradas al evento como por una cantina que organizaron durante la noche de la celebración. La denuncia ya fue radicada y ahora la Justicia investiga qué sucedió con el resto del dinero.