Crimen en Palermo: uno de los sospechosos se jactaba de haber apuñalado a la víctima

Isaías José Suárez, de 29 años, fue detenido el lunes cerca de las 17 en el interior del Barrio 31 de Retiro por investigadores de la División Antidrogas Norte y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Las fuentes policiales revelaron que los investigadores obtuvieron la declaración de un testigo de identidad reservada que aseguró que Suárez se jactaba de haber apuñalado a Barbieri para robarle su celular.

cuchillo palermo heladeria.jpg

"Me mandé una cagada, uno se me paró de manos, se trabó y luchó", le dijo el sospechoso a una persona dentro del Barrio 31 de Retiro, donde se cree que pasó el fin de semana último porque no pudo salir a recolectar cartones por la lluvia.

Voceros del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 8 informaron que Suárez presenta dos excoriaciones lineales de unos centímetros en el cuello de data más reciente y otras en la mano y el brazo izquierdos más antiguas.

"Sabemos que Barbieri se defendió y luchó con su agresor y pudo haberlo rasguñado. Habrá que ver si de los hisopados realizados debajo de sus uñas en la autopsia, quedó material genético que luego se pueda cotejar con el perfil de ADN del detenido", dijo a Télam una fuente judicial.

Un hombre "de unos 30 años con buzo colorado"

El testigo de identidad reservada también aportó información sobre las vestimentas que utilizaba diariamente el acusado, que coinciden con las que se ven en las imágenes del sospechoso captadas por las cámaras de seguridad en la zona del Parque Tres de Febrero, en Palermo.

Dentro del carro que utilizaba Suárez usa para cartonear había una gorra y una bufanda similares a las utilizadas por el sospechoso filmado en el parque, y se estableció que las ambas tienen manchas hemáticas, por lo que serán analizadas para establecer coinciden con la de la víctima, adelantaron las fuentes.

mariano barbieri

Detenciones y declaraciones

Tras la detención de los sospechosos a pedido del fiscal de la causa, Marcelo Munilla Lacasa, la jueza Yamile Susana Bernan tomó este martes a la mañana una serie de medidas.

En primer lugar, ordenó que tanto Suárez como el segundo detenido, de nacionalidad venezolana, sean sometidos a ruedas reconocimiento en la alcaidía de la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el Palacio de Tribunales, con el testigo presencial que llamó al 911 para reportar el hecho y la fuga del agresor.

Además, el testigo clave que vio el ataque a Barbieri cuando paseaba a su perro en los bosques de Palermo, ampliará este martes su testimonial directamente ante la jueza Bernan en tribunales, ya que sus declaraciones anteriores fueron ante la policía o el fiscal Minilla Lacasa.

"La jueza le va a ampliar la declaración en profundidad para que cuente todo lo que vio y tras esa diligencia hará las ruedas de reconocimiento", explicó la fuente del juzgado consultada por Télam.

Respecto al otro detenido, un hombre de nacionalidad venezolana que vive en situación de calle, las fuentes explicaron que si bien había sido arrestado por pedido de la fiscalía a partir de la supuesta semejanza de sus ropas con una campera que vestía el agresor captado por las cámaras, ahora se hizo un cotejo de las prendas de vestir que descartaría esa coincidencia.

Además, este sospechoso no presenta ningún tipo de lesión, por lo que si la rueda de reconocimiento da negativo, lo más probable es que la jueza le dé la libertad y ni siquiera llegue a indagarlo.

En cambio, todo indica que luego de estas diligencias, la jueza y el fiscal le tomarán declaración indagatoria a Suárez en las próximas horas.

heladeria herido palermo.jpg

"No creo que sea alguien en situación de calle"

La semana pasada el jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, precisó que el sospechoso buscado por el crimen de Barbieri fue captado por las cámaras de seguridad en Palermo cuando se dirigía a un sitio específico.

"Tenemos a una persona que sale del lugar y que no se ofrece como testigo, entiendo que es una persona que cuando se retira del parque se dirige a su domicilio, no creo que sea (una persona) en situación de calle", sentenció en ese entonces Fornaro.

Este martes la jueza ordenó un allanamiento en el domicilio de Suárez, ubicado sobre la calle Almirante Brown al 700, de la localidad bonaerense de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas. Los investigadores policiales no pudieron dar aún con el teléfono celular robado a Barbieri.

Fuentes policiales informaron que Suárez "está filmado en una 'ranchada' en una plaza cercana horas antes" del crimen del ingeniero de 42 años.

mariano barbieri

El aspecto de Suárez "coincide con la descripción que dio el testigo ocular, que también indicó el momento del ataque y su huida, que fue en dirección a la avenida Figueroa Alcorta. Su rostro está difuso ya que las cámaras que lo captan están en altura", explicaron.

Ahora, el fiscal Munilla Lacasa aguarda el resultado de las pericias realizadas al cuchillo hallado en el interior de la Plaza Sicilia, donde ocurrió el crimen, que tiene manchas hemáticas y huellas dactilares parciales en su hoja.

Por su parte, familiares de la víctima convocaron para una movilización para el próximo viernes a las 20 en la esquina donde el hombre llegó para pedir ayuda.

El crimen ocurrió a 22.45 del miércoles pasado, cuando Barbieri caminaba por la zona del Parque Tres de Febrero y fue asaltado por un hombre que lo atacó con un cuchillo para robarle el celular.

Tras el ataque, quedó filmado cuando cruzó la avenida Del Libertador e ingresó a la heladería "Cremolatti", situada en la esquina de ésta y la calle Lafinur, donde pidió ayuda.

Barbieri murió en el Hospital Fernández tras recibir una puñalada en el pecho que le lesionó el corazón.