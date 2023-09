Qué se sabe del hombre hallado muerto en un lago de Palermo

Hasta ahora sólo se sabe que el hombre tenía entre 35 y 40 años, y que murió entre 8 y 12 horas antes del hallazgo, que se produjo este lunes por la mañana cuando alguien divisó el cuerpo semisumergido en el lago de la plaza Sicilia, un rincón concurrido en los bosques de Palermo.

El cuerpo ya fue retirado del lago en los bosques de Palermo para su autopsia.

cuerpo palermo

"Que no tenga signos de violencia no significa que no haya tenido una muerte violenta", convino el periodista antes de detallar que al cuerpo se le encontró una tarjeta SUBE, pero todavía no se sabe si será suficiente para identificarlo porque podría estar a nombre de otra persona.

Además, fuentes cercanas a la investigación afirmaron que por la ropa podría ser una persona en situación de calle, pero no se le encontraron documentos de ningún tipo.

El cuerpo apareció a medio metro de la orilla de uno de los lagos de Palermo, donde fue revisado por peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la Policía de la Ciudad.

Voceros vinculados a la investigación aseguraron que el cuerpo presenta dos tatuajes, uno en la espalda con un diseño de un escorpión o similar y un toro en el brazo izquierdo.

La persona vestía short bordó, remera negra, una campera polar, medias y zapatillas, además de un barbijo celeste, según describieron las fuentes.

Entre los elementos que se hallaron hay un cigarrillo armado y en una bolsita con una sustancia vegetal, que los investigadores creen que puede ser de tabaco o marihuana.

La causa por "averiguación causales de muerte dudosa" quedó en manos del fiscal Matías Di Lello, de la Fiscalía Criminal y Correccional 53 de la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores policiales ya empezaron a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad de Palermo que pudieron haber captado el momento en el que el hombre ingresaba a la plaza y, en ese caso, si estaba solo o se hallaba con alguien.

El cuerpo fue trasladado esta tarde a la morgue judicial para continuar con el procedimiento de identificación y establecer las causas de muerte.