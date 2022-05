Según el abogado, Roberto Patricelli tuvo "un bloqueo" al momento del choque

A esto se le suma que, el martes, Patricelli ante el fiscal auxiliar Alejandro Pellicori dijo que no se acuerda de nada de lo que ocurrió. “Por efecto del golpe tiene un problema inmediato de memoria, que es normal. Hoy no puede recrear la mecánica del accidente… Ha ocurrido un lapso que todavía no puede descifrar, los médicos lo dirán y ahora está yendo al médico por eso. Está muy compungido con lo que sucedió. Él no se subió a una auto con la esperanza de que ocurra lo que ocurrió, para nada“, remarcó el letrado.

En este contexto, el letrado sostuvo que su cliente tuvo un "bloqueo" y descaró que estuviese "en estado de ebriedad" al momento en que embistió con su vehículo, a 150 kilómetros por hora, a tres automóviles, el domingo por la noche, frente al hipódromo porteño de Palermo, con un resultado de dos jóvenes muertos, de 15 y 20 años y nueve lesionados.

En tanto, la prueba clave del caso se trata de la pericia del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que determinó que había acelerado su camioneta BMW con intención. A pesar de que el test de alcoholemia le dio solo un decimal por encima de lo permitido, 0,51, lo que no pueden defender ni explicar es la velocidad.

Otra cosa que no ayuda al empresario, es que el vehículo en el que se trasladaba con su hija e hijastra, acumulaba $120 mil de deudas por infracciones, de las cuales $58 mil pertenecen a multas sobre territorio porteño y $64 mil en suelo bonaerense por "exceso de velocidad".