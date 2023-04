Tal como muestra el video, el asalto duró pocos segundos y sucedió mientras el hombre estaba cruzando la calle con algunas bolsas en la mano.

Fue entonces cuando dos hombres se le acercaron y lo atacaron por la espalda, tirándolo al suelo. Tras el robo, uno de los delincuentes escapó en una moto que lo esperaba por la calle Gurruchaga, mientras que otro lo hizo con la misma modalidad por El Salvador.

Así fue el violento robo de motochorros a un turista en pleno Palermo

“Fue todo muy rápido: no duró más de diez segundos. Recuerdo que antes del robo crucé miradas con alguno de los delincuentes. Después, cuando sentí que me agarraban por la espalda, pensé que podía tratarse de un amigo que quería sorprenderme. Fue un poco violento, pero por suerte me ayudaron dos chicas que trabajaban en un bar de la esquina”, contó el turista uruguayo a TN.

La víctima del robo, identificada como Nicolás, llamó al 911 para denunciar el robo. Los ladrones lograron sacarle un reloj de la marca Patek Philippe.

Una empleada de un comercio de la zona que ayudó a Nicolás contó que el turista “estaba muy asustado. Lo lastimaron un poco, pero por suerte no tanto. Me explicó que venía de hacer una compras y que, cuando se dio cuenta de que lo estaban siguiendo, pensó en tomarse un taxi. No llegó a hacerlo: lo atacaron antes”.