Palermo: viuda negra le robó 100 mil dólares a un hombre de 61 años

Una mujer drogó a un hombre y le robó más de 100 mil dólares de su departamento en el barrio porteño de Palermo Hollywood. La “viuda negra” quedó filmada en las cámaras de seguridad y la policía continúa en su búsqueda.

El hecho ocurrió el jueves pasado en uno de los departamentos de las exclusivas torres "Quartier Boulevard", ubicadas en la manzana comprendida por la avenida Juan B. Justo al 1000, y las calles Soler, Humboldt y Guatemala, en Palermo Hollywood.

La víctima conoció a la mujer a través de la aplicación de citas "Tinder" y venían hablando desde hacía un par de semanas vía Whatsapp hasta que decidió invitarla a su departamento.

La mujer llegó cerca de las 20, subió el ascensor acompañada por el hombre, tal como se pudo ver en los videos.

Una vez dentro, el hombre le preparó la cena y abrieron un vino blanco, momento en el cual la “viuda negra” aprovechó para colocarle un fuerte somnífero que lo mantuvo dormido por doce horas.

Cuando se despertó, el hombre encontró su casa revuelta y dio aviso a los guardias de seguridad para que llamaran a la policía.

La fuga de la “viuda negra” quedó registrada en las cámaras de seguridad del edificio. La sospechosa se retiró sola a las 22.30, llevando una bolsa donde escondió el dinero que se había robado, un celular y un juego de llaves.

viuda negra palermo

"Papá recién se pudo despertar pasadas las 8 de la mañana siguiente, doce horas después de haber bebido algo con esta mujer que lo drogó con algún psicofármaco. Balbuceando llamó a la guardia y ellos me llamaron a mí. Cuando llegué, estaba todo revuelto y él estaba lastimado, porque mareado se debe haber caído y golpeado", explicó Pedro, hijo de la víctima.

El joven confirmó que la mujer le robó a su padre "todos los ahorros de su vida", una cifra que no quiso precisar pero que fuentes de la investigación indicaron que supera los 100.000 dólares.

"Estamos analizando la posibilidad de ofrecer una recompensa para quien pueda ayudar a identificar a esta mujer y a recuperar el dinero robado a mi padre", dijo el hijo de la víctima a Télam.

Sobre la mujer, Pedro explicó que su padre no recuerda bien el nombre que usaba, "pero era con 'M' y podría ser 'Mili' o 'Mile', pero no lo puede precisar" y explicó que como la delincuente se robó además el celular de su padre, "no hay posibilidad por el momento de recuperar los mensajes".

viuda negra palermo

Los investigadores tienen en su poder diferentes imágenes de cámaras de seguridad del edificio donde se puede ver a la mujer con barbijo colocado en las dos instancias, es decir, primero entrando con la víctima y luego saliendo sola con el botín.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 12, a cargo del Dr. Perrando, secretaría de la Dra. Cevallos, que ordenó la presencia de la Policía Científica, búsqueda de testigos.

El fiscal que interviene, López Perrando, es el mismo que también investiga otro robo de similares características, ocurrido el 18 de este mes en el mismo barrio, a tan solo cuatro cuadras de donde sucedió este hecho.

En aquella oportunidad, la víctima fue un turista extranjero que fue seducido por dos mujeres jóvenes en el boliche "Input" de Palermo.

Cuando él las invitó a continuar la madrugada en su departamento de Guatemala y Carranza, lo drogaron y le robaron.

En este caso, también hay videos donde se ve a las dos mujeres ingresando con la víctima a las 5.29 y saliendo a las 8.10 cargando bolsas y mochilas y subiendo a un auto que las pasó a buscar.