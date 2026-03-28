PAMI adelantó su campaña de vacunación antigripal 2026: cuándo comienza

Recientemente, en una entrevista en Infobae en Vivo, el doctor Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, remarcó la importancia de la vacunación para reducir la mortalidad: “Lo que más hace la vacuna de la gripe, por lo cual se recomienda en estos grupos, es que baja la mortalidad, es decir, reduce las formas graves y la mortalidad por gripe”.

“La vacuna de la gripe disminuye el riesgo de contagiarse, pero es posible tener gripe. Hay gente que dice: ‘Me vacuné y después me enfermé’”. Puede pasar eso, pues no evita el contagio, lo que hace es dar protección para que los cuadros respiratorios y los síntomas sean más leves: baja el riesgo 60 %“, destacó el ministro.

Cómo acceder a la vacuna

Para acceder a la vacunación antigripal 2026, los afiliados pueden consultar el buscador de farmacias en el sitio oficial pami.org.ar/farmacias o llamar al número 138 (opción 0). Se recomendó desde PAMI contactar previamente a la farmacia habitual antes de asistir.

El organismo informó que para recibir la vacuna no se requiere orden médica ni turno previo y es sin costo. El único requisito es presentar DNI y credencial de obra social. Las personas menores de 65 años con factores de riesgo deberán acreditar su condición mediante la documentación médica correspondiente.

Para más información sobre la disponibilidad, puntos de aplicación y recomendaciones actualizadas, la entidad señaló que se encuentra habilitado el portal informativo en pami.org.ar/antigripal