El PAMI negocia los precios de los medicamentos "muy por debajo de la inflación"

Al asumir al frente del PAMI "destruimos ese acuerdo de la gestión anterior e hicimos uno nuevo que nos permitió aumentar los medicamentos la mitad de la inflación", sostuvo y graficó: "El IPC desde que yo llegué acá fue de 162 y nosotros aumentamos el 90% los medicamentos".

Asimismo, sostuvo que "durante el macrismo se compraban 13 millones de pañales al mismo precio que uno lo pagaba por unidad en un Farmacity, un escándalo en materia de no cuidar los recursos de los jubilados".

Volnovich destacó que para la actual gestión "los medicamentos gratis fue uno de los ejes de las políticas para nuestros adultos mayores" y subrayó que "hoy casi 4 millones de personas pueden tener medicamentos gratis y eso es porque pudimos hacerlo sustentable".

"Para hacerlo sustentable, tenés que negociar los precios con la industria farmacéutica, para mantenerlos a raya para poder garantizar los medicamentos y es lo que venimos haciendo", completó.

La titular del PAMI, respondió así al ser consultada sobre una nota en el diario La Nación sobre el proyecto de ley de "Compre Argentino" que impulsa el oficialismo para favorecer a la industria nacional.

La iniciativa sobre la cual la Cámara de Diputados retomará mañana el debate en comisión, propone ampliar el margen de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas.

La propuesta amplía el alcance de la ley vigente al PAMI para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.

La incorporación de la obra social de los jubilados, la creación de un fondo fiduciario y los nuevos márgenes de preferencia fueron criticadas desde Juntos por el Cambio y otras bancadas opositoras, que rebautizaron el proyecto como "Compre Caro" en el debate.

El contenido de nota de La Nación titulada "´Compre argentino´ vs. ´compre caro´: un proyecto que le permite al PAMI pagar más desató una dura polémica", fue rechazada por la obra social de los jubilados y pensionados, que en un comunicado precisó con números cómo la actual gestión logró abaratar el costo de los medicamentos, en relación a la administración de Cambiemos

"La inflación acumulada desde 2019 es de 162,2% y el aumento del precio al que PAMI compra los medicamentos fue de 90%. Casi la mitad ¿Y nos asocian a comprar caro?", cuestionó el PAMI en el documento emitido esta tarde bajo el título "Una mentira más del diario La Nación".

El comunicado del PAMI reprodujo lo dicho por su titular, al recordar que cuando asumió la actual dirección en 2019 encontró "un acuerdo del macrismo que obligaba a PAMI a pagar cada uno de los 13 millones de pañales que compramos mensualmente, más caro de lo que una farmacia le vendía la unidad a un ciudadano de a pie".

El convenio de compra de medicamentos implicaba, según detalló el organismo, "aumentar los precios por arriba de la inflación" con más de "10 millones de recetas por mes" y "una indexación mensual del IPC + %0.25".

Sin embargo, según el PAMI, la gestión de Volnovich "dejó de pagar ese convenio" y "negoció siempre muy por debajo de la inflación".

Asimismo, aseguró que "no hay ninguna obra social ni prepaga que compre los medicamentos más baratos que PAMI" y que desde 2019 "no hay un bien o servicio que compre PAMI que no esté muy por debajo de la inflación".

En base a estos argumentos el organismo concluyó el comunicado con el interrogante: "¿Será por eso el hostigamiento permanente y las tapas y tapas y tapas de diario contra PAMI?".