Paro de colectivos este jueves en la Provincia: afectará a miles de usuarios

La medida impactará principalmente en las líneas provinciales y comunales (de más de 200), obligando a miles de usuarios a buscar alternativas de transporte.

Las cámaras empresarias del sector (CEAP, CTPBA y CEUTUPBA) responsabilizan a la Provincia por no haber abonado la deuda de$39.000 millones, que incluye pagos atrasados desde septiembre. Aunque el Gobierno nacional ya transfirió los fondos correspondientes, la administración provincial no depositó el dinero a las empresas, lo que impide que estas puedan cubrir salarios y combustible para sus unidades.

A pesar de contactos informales con el Ministerio de Transporte bonaerense, la orden de pago sigue sin ejecutarse, y las empresas llevarán a cabo la medida de fuerza por 24 horas.

Paro de colectivos en el AMBA: cuales son las líneas que no circularán el jueves 16 de enero

Las líneas de colectivos que podrían verse afectadas por la paralisis total de servicios previsto para el jueves son las que inician desde la numeración 200 hasta 464.

Paro de colectivos en el AMBA: el reclamo de las empresas

El comunicado firmado por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba) alertó por la deuda que "no sólo se limita únicamente al anticipo de enero", sino también "se debe una parte de las compensaciones correspondientes al mes de septiembre".

"La incertidumbre crece debido a que las autoridades provinciales aún no dieron una fecha clara para el pago de estas compensaciones", apuntaron.

Es por ello que, desde las companías aseguraron que, si no se realiza el desembolso correspondiente antes del jueves, "no habrá servicios" al tiempo que plantearon que "no es una medida de paro sino que es por imposibilidad de continuar prestando servicios