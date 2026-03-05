Docentes universitarios amenazan con un paro de actividades "por tiempo indeterminado"
La huelga ya anunciada podría extenderse indefinidamente si es que el Gobierno sigue sin cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo.
Esta semana, rectores de universidades nacionales de todo el país volvieron a pedir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada y ratificada mayoritariamente en el Congreso, mientras el oficialismo se niega a cumplir con la normativa y además prepara otro proyecto de ley para cristalizar al ajuste en las casas de altos estudios.
En ese marco y tras el plenario de secretarios generales, los docentes universitarios ya anunciaron un paro total de actividades que comenzará el lunes 16 de marzo y podría extenderse “por tiempo indeterminado”, según anticiparon dirigentes gremiales del sector.
En principio, la huelga finalizará el 20 para retomar el dictado de clases el lunes siguiente, pero para el viernes se llevará a cabo una reunión de los distintos sectores sindicales que representan a los trabajadores universitarios donde la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA propondrá extender el paro “por tiempo indeterminado”.
Así lo anticipó la secretaria general de ese sindicato, Laura Carboni, señalando que “nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea, el martes pasado, para traer el mandato al congreso de la Federación” (CONADU).
“La medida de lucha tiene que salir de manera nacional y en caso de que así no sea, nosotros arrancamos el paro el 16 y ya el día 20 tendremos otra asamblea nuevamente para definir cómo continuamos. Es decir, la medida tiene que ser ratificada por el congreso de la Federación para que sea de todas las universidades nacionales”, detalló.
Como se sabe, además del financiamiento propiamente dicho de las universidades nacionales, los docentes reclaman que se haga efectivo el 51% de aumento en sus salarios, previsto en la Ley de Financiamiento Universitario en vigencia —que Javier Milei se niega a aplicar— y surge de la diferencia entre los aumentos salariales otorgados unilateralmente por el Gobierno y la inflación registrada en el periodo.
