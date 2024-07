Violento robo en una parrilla de Parque Chacabuco: participaron ocho ladrones armados

Minutos pasadas las 23, los ocho ladrones llegaron a bordo de una Ford EcoSport y atacaron primero a los clientes que se encontraban cenando en las mesas ubicadas en las veredas, resguardadas por un toldo. Algunos comensales pudieron escapar de la situación y dieron aviso a la policía con un llamado al 911.

Mientras algunos de los ladrones pasaban mesa por mesa robando celulares, billeteras, alianzas y todo lo que encontraban de valor, otros ingresaron al restaurante para continuar con el robo.

robo restaurante parque chacabuco Parque Chacabuco: así fue el violento robo

Algunas de las víctimas fueron salvajemente golpeadas por los delincuentes, que los amedrentaban pegándoles con la culata de sus armas o golpeando las mesas. Todo en medio de gritos desesperados de los clientes y las continuas amenazas de los ladrones, que no dejaban de apuntarlos.

En medio del susto, algunos clientes se quedaron en su silla agachando la cabeza e incluso uno de ellos intentó proteger a un niño que se encontraba en el lugar, tapándole la cabeza.

Tras varios minutos, y luego del aviso al 911, al lugar acudió personal de la Comisaría Vecinal 7B de la Policía de la Ciudad pero, hasta el momento, los ocho delincuentes no fueron identificados y no hay ningún detenido por el violento asalto. Se informó además que por el robo no hubo personas heridas de gravedad.

En el caso intervino la Fiscalía Criminal y Correccional número 60 a cargo de la Dra. Incardona, que ante la Secretaría Única de la Dra. Martino, labró actuaciones por robo a mano armada.