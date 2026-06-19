Pequeño J denunció "torturas psicológicas" en prisión y activó una jugada judicial

El hábeas corpus que presentó Pequeño J ante la Justicia

Más allá del impacto que genera el término utilizado en la presentación, el planteo no está vinculado al hecho investigado —el triple crimen de Florencio Varela— sino a las condiciones de encierro actuales, algo que suele tramitarse mediante este tipo de recursos judiciales cuando se cuestionan medidas consideradas excesivas o restrictivas.

En los pasillos judiciales, este tipo de movimientos suelen leerse como parte de una estrategia más amplia de defensa, que busca abrir distintos frentes mientras avanza la investigación principal. En este caso, la jugada suma un nuevo capítulo a un expediente que no deja de generar derivaciones.

Mientras tanto, la causa sigue su curso con fuerte atención pública, y cada presentación vinculada a Tony Janzen Valverde Victoriano agrega una capa más de complejidad a un caso que ya de por sí mantiene alto voltaje mediático y judicial, con lecturas cruzadas y un clima de permanente ebullición.