Quién es Miguel Battista, el bioquímico detenido en Esquel acusado de encerrar a su pareja y sus tres hijos.

Según información publicada por medios nacionales, Battista también registra antecedentes empresariales en rubros como la industria farmacéutica, los servicios sanitarios y los negocios inmobiliarios. Además, se informó que no figuraba con matrícula médica vigente en el registro nacional consultado, aunque sí contaba con inscripción como farmacéutico y bioquímico en la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo descubrieron el presunto encierro de su familia en Esquel

La causa comenzó después de que vecinos manifestaran su preocupación por el aislamiento de la familia y la falta de contacto social de los menores. Tras distintas intervenciones de organismos locales, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de Esquel.

Durante el procedimiento, los efectivos escucharon pedidos de auxilio y encontraron a la mujer y a los tres chicos dentro del inmueble. Luego del rescate, los integrantes de la familia recibieron asistencia y se activaron medidas de protección.

Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá establecer cuánto tiempo habría durado el presunto encierro y qué responsabilidades penales le corresponden a Battista. La identidad de los menores se mantiene bajo reserva para resguardar su intimidad y evitar su revictimización.