Quién es Miguel Battista, el bioquímico detenido en Esquel acusado de encerrar a su pareja y sus tres hijos
El hombre de 71 años fue detenido tras un operativo en el que rescataron a su familia, que habría permanecido aislada en su vivienda.
Miguel Edgardo Battista es el bioquímico de 71 años detenido en Esquel, Chubut, acusado de haber mantenido encerrados a su pareja y a sus tres hijos en su casa. El caso salió a la luz luego de que vecinos alertaran sobre el aislamiento de la familia.
Durante un allanamiento, la Policía encontró a los integrantes del grupo familiar en distintos sectores de la propiedad y activó los protocolos de asistencia.
La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de Chubut y busca determinar las circunstancias en las que vivían las presuntas víctimas y las responsabilidades del acusado. Battista quedó bajo la lupa judicial por una causa que fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.
Quién es Miguel Edgardo Battista y por qué se hizo conocido
Battista se presenta públicamente como bioquímico, licenciado en Industrias Bioquímicas Farmacéuticas y médico, además de empresario. Su nombre había adquirido notoriedad durante la pandemia de coronavirus, cuando participó de entrevistas televisivas para promocionar un suplemento nutricional elaborado a base de alfalfa.
En 2020, durante una aparición en Crónica TV, aseguró que el preparado funcionaba como un “revitalizador natural del sistema inmune” y le atribuyó supuestos beneficios frente al Covid-19. Sin embargo, sus afirmaciones sobre la eficacia del producto no estuvieron acompañadas de evidencia clínica concluyente que permitiera respaldarlas.
Según información publicada por medios nacionales, Battista también registra antecedentes empresariales en rubros como la industria farmacéutica, los servicios sanitarios y los negocios inmobiliarios. Además, se informó que no figuraba con matrícula médica vigente en el registro nacional consultado, aunque sí contaba con inscripción como farmacéutico y bioquímico en la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo descubrieron el presunto encierro de su familia en Esquel
La causa comenzó después de que vecinos manifestaran su preocupación por el aislamiento de la familia y la falta de contacto social de los menores. Tras distintas intervenciones de organismos locales, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de Esquel.
Durante el procedimiento, los efectivos escucharon pedidos de auxilio y encontraron a la mujer y a los tres chicos dentro del inmueble. Luego del rescate, los integrantes de la familia recibieron asistencia y se activaron medidas de protección.
Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá establecer cuánto tiempo habría durado el presunto encierro y qué responsabilidades penales le corresponden a Battista. La identidad de los menores se mantiene bajo reserva para resguardar su intimidad y evitar su revictimización.
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