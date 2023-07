Hallan sano y salvo al joven que había desaparecido en el Rosedal

La policía de la Ciudad había activado el protocolo de búsqueda de persona tras haberse reportado la desaparición de un adolescente de 18 años en las inmediaciones del Rosedal, en el barrio porteño de Palermo.

Albarracín había desaparecido cuando se dirigía al club GEBA para participar de una clase de educación física. Tras varias horas de búsqueda, y al no poder encontrarlo, su padre radicó la denuncia en la comisaría vecinal 15 B, en el barrio de Villa Crespo, donde reside la familia.

Marcela -la madre del joven- había expresado en declaraciones al canal América que "cuando empecé a preguntar me dijeron sus compañeros que no fue al colegio, algo raro porque no es de faltar. Lo llamé y no contestaba, fui a algunos hopsitales y sanatorios y tampoco tenían novedades".

"Lo único que llevaba era algo de plata, el documento y una riñonera. Al momento de su desparición vestía una campera azul, pantalón de gimnasia negro y zapatillas blancas", añadió.

Intervino en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 14, a cargo del doctor Madrea.