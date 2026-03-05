Último llamado de inscripción de la UBA para el primer cuatrimestre del 2026: fechas y cómo anotarse

El CBC ofrece flexibilidad total: se puede cursar de forma presencial en su red de sedes o de manera virtual a través de la plataforma UBA XXI. El esquema general se compone de seis materias obligatorias, permitiendo cursar hasta tres por cuatrimestre para un avance equilibrado:

2 Materias Comunes: Introducción al Pensamiento Científico (IPC) e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE).

2 Materias de Orientación: Según el área (Salud, Exactas o Sociales).

2 Materias Específicas: Propias de la carrera seleccionada.

Flexibilidad y casos especiales

Una de las mayores ventajas del sistema es su rol orientador. Al compartir materias entre distintas licenciaturas, el estudiante puede cambiarse de carrera de manera sencilla si descubre una nueva vocación durante el proceso.

Sin embargo, existen excepciones notables: en la FADU, se suma un taller anual de dibujo; en Económicas, el año se denomina "Primer Tramo del Ciclo General"; y en tecnicaturas o carreras cortas, la carga se reduce a un rango de entre una y cuatro materias.

Documentación a presentar en el CBC

Si es la primera vez que te vas a inscribir en el CBC, deberás presentar certificado de los estudios secundarios.

Se solicitará certificado de estudios medios completos (título-analítico secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se debe hacer por TAD, en la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios" (el proceso completo en la página web de Legalizaciones).

Si todavía no contás con título emitido, se puede presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite.

Aclaraciones importantes del CBC

Si es tu primer año en la UBA, las materias del CBC te serán asignadas automáticamente (no las elegís).

Si al finalizar el año en curso te quedan materias desaprobadas, al recursarlas podrás elegir cuáles querés rehacer.-

El CBC asigna tres materias por cuatrimestre como máximo, excepto que la carrera que elijas requiera que se te asigne una cuarta materia anual.

La elección de sede y horario está sujeta a disponibilidad de turnos, vacantes y carreras ofrecidas según la sede.

La UBA recomienda revisar periódicamente los canales oficiales para confirmar sedes, turnos y eventuales actualizaciones del calendario.