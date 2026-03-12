Pilar: un hombre sacó un rifle de aire comprimido y disparó contra una escuela

Además, los testigos aseguran que uno de los involucrados sacó un rifle de aire comprimido y disparó. El video, que posteriormente se viralizó, alcanza a mostrar el impactante momento.

“Dos hombres comenzaron a disparar afuera del establecimiento e incluso hacia el patio de la escuela", contó un testigo en diálogo con Pilar de todos.

“En ese momento también tres chicas y un joven empezaron a tirar botellas dentro de la escuela, generando pánico entre los alumnos y docentes”, agregó.

En la misma línea, la madre de una alumna señaló que los atacantes pertenecen a familias de la zona que ya tuvieron conflictos previos.

El ataque generó indignación entre las familias que aseguran que desde la institución no habrían informado oficialmente lo sucedido a los padres. Ante esto reclamaron por mayores medidas de seguridad en la zona.

“Los vecinos y la comunidad educativa venimos denunciando desde hace años a una familia que constantemente genera peleas, agresiones y problemas tanto en la primaria como en el secundario”, señaló uno de los padres.

En ese sentido, remarcó: “No se toman medidas y la policía no actúa como corresponde. Pedimos urgentemente a las autoridades que pongan seguridad en la escuela y que se tomen medidas para proteger a los estudiantes y docentes”.