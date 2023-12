Plaza de Mayo: la policía agredió a una cronista de C5N

periodista c5n policía.mp4

"La agresión es total y acaba de llegar también la Gendarmería", anunció la cronista antes de mostrar imágenes en las inmediaciones de Plaza de Mayo.

La jornada se transformó en una prueba del Gobierno nacional para ver si funciona el protocolo de Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito en las manifestaciones, que están protegidas a nivel constitucional.

"Quieren orden, ok. Quieren priorizar la circulación, ok. Pero por mantener a la gente en la vereda, la circulación está cortada igual. Quizás no me da la capacidad para entender esta lógica", ironizó luego en otro mensaje publicado en la red social X, otrora Twitter.