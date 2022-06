VIDEO: Este es el calabozo donde encontraron a Daiana

calabozo comisaria laproda

Mientras avanza la investigación, son muchos los interrogantes sobre porqué la joven murió en el calabozo. Según se informó, cerca de las 16 una oficial que ingresó al calabozo de la comisaría de Laprida, halló ahorcada a Daiana, por lo que dio aviso al sistema de emergencias médicas de la ciudad de 9 mil habitantes, que arribó al lugar y, tras intentar reanimarla durante 20 minutos, confirmó su fallecimiento.

La joven fue encontrada muerta en la misma celda en la que tiempo atrás apareció otro preso ahorcado, colgado de una ventana que está a un metro de altura y que se utiliza para que los detenidos se comuniquen con sus familiares.

A raíz de esto, la causa comenzó a ser investigada como “averiguación de causales de muerte” y, en ese marco, se ordenó la autopsia de que se llevó a cabo ayer en la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Azul cuyos resultados arrojaron que murió por asfixia y tiene marcas en el cuello.

María Laura Abregu, la madre de Daiana, aseguró en una entrevista radial: “Vemos todas las irregularidades que se hicieron, todo lo que nos han mentido hasta ahora”, en relación al accionar policial y la muerte de su hija en la comisaría.

La mujer insistió con que “la Policía miente y acá están encubriendo algo. Supuestamente mi hija estaba con un ataque de nervios, ¿por qué no la llevaron a salud mental para que se calme? Me vinieron a avisar que la agarraron y después que mi hija decidió quitarse la vida. Eso no lo creo, mi hija no lo hubiera hecho. Tenía toda la vida por delante”.

En tanto, el secretario de Seguridad municipal, Daniel Bayonés aseguró que cree que el hecho fue “negligencia” por parte de la Policía, ya que no la estaban vigilando en el momento que se ahorcó. De hecho, la responsable directa de la vigilancia de la detenida ahora se encuentra suspendida y bajo investigación, al igual que otros tres policías que estaban en ese momento -domingo por la tarde- en la comisaría de Laprida.

Cinco muertes en la comisaría

Tras la muerte de Daiana en la comisaría, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que el lugar no estaba habilitado para alojar detenidos. Este caso se suma a uno similar ocurrido con un joven alojado en una dependencia de El Talar y en ambas causas la CPM exigió que se garantice “una investigación exhaustiva y adecuada”.

El organismo ya lleva registradas 5 muertes bajo custodia estatal en dependencias policiales en lo que va del año, que se suman a los 25 casos relevados durante el año pasado, de acuerdo a lo que informa la Agencia Andar, perteneciente a la CPM.

“Las coincidencias no terminan en la mecánica de la muerte. Ambas comisarías tenían clausuras judiciales y administrativas y no estaban habilitadas para alojar personas detenidas. La Policía de la provincia de Buenos Aires desobedeció las órdenes judiciales. Los datos surgen de la última actualización del Centro de Operaciones Policiales (COP) dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense”, se afirma.

Y agrega: “Aunque una hipótesis en estos casos sea el suicidio al tratarse de un contexto de encierro deben ser investigadas las responsabilidades de los funcionarios a cargo del lugar”.

Según los datos del organismo el ahorcamiento es la principal causa de muerte en comisarías es (36%), seguido por la deficiente atención médica (15%). Para el 35% de los casos se desconoce la causa.