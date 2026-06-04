Policía de la Ciudad secuestró un cargamento valuado en $160.000.000 de zapatillas de contrabando en Retiro
La Policía de la Ciudad secuestró miles de zapatillas de contrabando en Retiro. El cargamento incautado superó los 160 millones de pesos.
En un importante operativo, la Policía de la Ciudad secuestró 2.700 pares de zapatillas de contrabando en el barrio de Retiro. Los allanamientos se llevaron a cabo en locales de una concurrida galería comercial, desbaratando así una importante red de venta de mercadería ingresada de forma irregular al país.
Los detalles del operativo en la galería de Retiro
Las tareas de investigación fueron iniciadas por la Unidad de Coordinación de Enlace Técnico Operativo Judicial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Con los datos acopiados durante las pesquisas, el Juzgado en lo Penal Económico Federal, a cargo de Juan Pedro Galván Greenway y con la Secretaría 13 de Andrea Zabala Duffau, ordenó irrumpir en el lugar.
Los doce allanamientos se concretaron en un centro comercial ubicado sobre la avenida Ramos Mejía al 1400, en pleno centro de trasbordo, y estuvieron a cargo del personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC).
Allí, los oficiales confiscaron los productos en clara violación a la Ley 22.415 del Código Aduanero. Tras el cálculo oficial realizado por el personal de la Dirección General de Aduanas, se determinó que el valor de mercado del decomiso alcanzó los 162 millones de pesos.
Antecedentes recientes de zapatillas irregulares
Este duro golpe al comercio ilegal se enmarca en una serie de investigaciones que las autoridades vienen realizando en distintos puntos neurálgicos de la Ciudad.
El pasado 19 de mayo, en el barrio de Flores, ya se habían llevado a cabo procedimientos similares. En aquella oportunidad, las fuerzas de seguridad lograron secuestrar más de 5 mil pares de zapatillas falsificadas y de origen irregular durante una serie de allanamientos efectuados en la popular zona comercial de la avenida Avellaneda. Dicha mercadería ilegal incautada arrojó un valor total superior a los 240 millones de pesos.
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