Delivery atropellada en Palermo: el parte policial que avala la versión de Martín Tetaz

Agregaron que “de acuerdo al Centro de Monitoreo Urbano (CMU), la ciclista, de 23 años, cruzó en contramano y fue embestida por el auto con onda verde”.

El parte de la Policía de la Ciudad coincide con el video y con lo aclarado por el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, quien horas antes en su cuenta de Twitter había aclarado: “ Ayer (por esta madrugada) un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano) “.

“Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, así que después de dar aviso al 911 Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegué, ya estaba la policía controlando la escena”, tuvo que aclarar Tetaz en Twitter.

Según informó la Policía de la Ciudad, la mujer – identificada como Camila Gómez- fue trasladada por el SAME al hospital Fernández, con diagnóstico de “politramatismo”.

En la causa interviene la Fiscalía del Área Flagrancia Norte Nocturna, a cargo de la Dra. Alba Valeria López, que dispuso la presencia de personal de Viales y realizar el test de alcoholemia a Franco Rinaldi, conductor del auto.

