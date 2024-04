La Policía de la Ciudad reprimió a colectiveros en la sede de la UTA

Sin embargo, los colectiveros fueron dispersados por la Policía de la Ciudad, que con efectivos a pie junto al Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) desplegaron un operativo de represión.

“Vinieron directamente a reprimir”, denunció uno de los choferes en diálogo con C5N. Otro agregó: “No podemos salir por ningún lado. Queremos concentrarnos en la plaza y tampoco nos dejan. Nos pidieron pacíficamente que vayamos a la vereda, fuimos y vino la Policía con los escudos, nos tiraron gas pimienta y nos pegaron. Somos todos laburantes, esto no puede ser”.

represion colectiveros La Policía de la Ciudad reprimió a colectiveros de la UTA

Como consecuencia de la represión de la Policía de la Ciudad, al menos un manifestante resultó herido: “Estábamos arriba de la vereda y nos reprimieron igual. No estábamos rompiendo el protocolo. Me tiraron gas directo a la cara. Así no se puede”.

“Nos dicen que no cortemos la calle y la están cortando ellos”, reclamó otro de los manifestantes, mientras los comerciantes de la zona de Once comenzaron a cerrar sus negocios ante los disturbios.

Los choferes se manifestaban luego de que la UTA firmara un acuerdo con las cámaras empresariales y la Secretaría de Trabajo y consiguiera el pago de una suma fija no remunerativa de $500.000 dividida en dos cuotas iguales y consecutivas: el 15 de mayo cobrarán el 50% y el 14 de junio el otro 50%.

"Nos están adeudando plata", sostuvo el colectivero herido durante la represión. Denunció que "no los atendió nadie" y deslizó que desde el gremio convocaron a la Policía. "Repudiamos totalmente el acuerdo. No estamos en contra de nadie, no cobramos. Este acuerdo es en contra de todos los trabajadores, ¿quién va a trabajar si no le pagan el sueldo?".

UTA llegó a un acuerdo y suspendió el paro de colectivos

En el marco del conflicto salarial que transitan los trabajadores del transporte público de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió suspender las medidas de fuerza que analizaba, ya que se destrabó parcialmente el conflicto salarial.

Gremios y cámaras empresarias que operan líneas de colectivos en el AMBA mantuvieron el miércoles una extensa reunión en la Secretaría de Trabajo en la que acercaron posiciones en la negociación paritaria que ya provocó un paro de servicios hace dos semanas. En este marco, UTA consiguió una suma fija no remunerativa de $500.000 pagaderas en dos cuotas iguales y consecutivas de $250.000, a cobrarse el 15 de mayo y 14 de junio.

"Sabemos que no podemos resignar nuestro salario, por eso continuamos con la discusión y necesitamos el apoyo de todos ustedes para continuar peleando por el sustento de nuestras familias", dijo el gremio en un comunicado.

El Consejo Directivo de la organización resaltó que "la discusión salarial continúa abierta" al margen del acuerdo por el que se sumarán los refuerzos a los salarios de los dos próximos meses.

acuerdo salarios UTA.jpeg