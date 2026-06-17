Por la crisis económica cerró su restaurante en Marcos Paz y vende los equipos y enseres en internet

Con palabras de gratitud hacia empleados y clientes, los dueños de Nuestra Casa mantuvieron la tesitura de su mensaje: "Esperamos desde lo más sincero de nuestros corazones, que cada plato que hemos servido en nuestro salón o que hemos llevado hasta su casa, sea como más de un cliente nos dijo, ese recuerdo a un familiar, a la comida caserita de la abuela, de mamá o de papá. Eso siempre fue nuestro objetivo, de ahí el nombre Nuestra Casa (que al final, los queríamos hacer sentir como en casa)".

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Al día siguiente de la difícil publicación del mensaje en Instagram los encargados del negocio publicaron para la venta los freezers, heladeras, freidoras, aires acondicionados y hasta el horno que tenía el restaurante.

Distinto a como ocurre en los casos en que cierra un restaurante y el inventario lo liquida una firma de remate especializada en gastronomía, los encargados de Nuestra Casa decidieron desprenderse de las mesas, sillas, vajilla, cristalería, todo por su cuenta.