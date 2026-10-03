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Por la suba de precios, en Argentina se come más pollo que carne vacuna

Sociedad

El pollo se convirtió en la carne más elegida por los argentinos.

Por primera vez

Por primera vez, en Argentina se come más pollo que carne

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, su consumo aparente trepó a 47 kilos por habitante, mientras que la carne bovina registró 46,7 kilos. El encarecimiento relativo de la carne vacuna impulsó esta sustitución. Según un informe de Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, del Ieral de la Fundación Mediterránea, con el dinero que cuesta un kilo de carne vacuna las familias pueden adquirir 3,6 kilos de pollo entero o 1,9 kilos de pechito de cerdo.

La caída de la carne bovina resultó más profunda al sumar un mes adicional de datos. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, su consumo aparente se ubicó en 46,2 kilos por habitante, el nivel más bajo desde 1990. Un año antes era de 50,8 kilos: la merma fue de 4,6 kilos por persona, un 9%.

Bajó la producción de carne vacuna en la Argentina

La menor disponibilidad obedeció a una baja de la producción. En doce meses, la faena retrocedió 8,8% y la producción cayó 6,2%. La producción per cápita pasó de 69 a 64,6 kilos, mientras que las exportaciones subieron de 18,6 a 19,4 kilos.

El pollo y el cerdo ganaron terreno. Las tres carnes sumaron 113,8 kilos por habitante, apenas 2% menos que el período anterior. El cerdo alcanzó un récord de 20,1 kilos.

Garzón explicó que el fenómeno combina una transformación de largo plazo con la coyuntura económica: el consumo de carne vacuna desciende desde hace años, mientras pollo y cerdo crecen en la dieta.

En agosto, una canasta de 18 cortes vacunos promedió 17.871porkilo,un13,317.871porkilo,un13,3s4.729 millones, el mayor registro histórico.

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