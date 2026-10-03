Por la suba de precios, en Argentina se come más pollo que carne vacuna

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, su consumo aparente trepó a 47 kilos por habitante, mientras que la carne bovina registró 46,7 kilos. El encarecimiento relativo de la carne vacuna impulsó esta sustitución. Según un informe de Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, del Ieral de la Fundación Mediterránea, con el dinero que cuesta un kilo de carne vacuna las familias pueden adquirir 3,6 kilos de pollo entero o 1,9 kilos de pechito de cerdo.