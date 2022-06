El crítico mensaje que compartieron los padres de Josías Galeano

Los restos en estado de descomposición fueron encontrados el viernes en un pantano y ahora los peritos forenses trabajan en la morgue judicial de Posadas para determinar las causas de la muerte mediante una autopsia.

Los padres de Josías Galeano reconocieron el cuerpo

A través de Facebook, Cristian Galeano, el padre de Josías, compartió un duro mensaje criticando la investigación.

"Luchamos con alma y fuerza, papi, y te encontramos como no queríamos, bebé. Volá alto, ángel", comenzaba el texto.

"Desde que inició tu calvario, sea quien sea, van a pagar. Bronca mal, loco. Todos aportaron un chisme mal hecho y el que sabía bien dónde estabas jamás contó. Ojalá y cargue en su conciencia porque no sólo el HDP tuvo la culpa, sino todos los que lo encubrieron. Ojalá y no duerman tranquilos", continúa el escrito que luego fue eliminado.

Y sigue: “Ahora contar ya no vale. Ya Josías no está. Ojalá leas esto que también tenés hijos. Deberían ir todos presos por encubrimiento, malditos. Era solo un niño”

“Me llamaron de toca pito cuando te vi y conté a la policía, pero ustedes se zarparon, ojalá paguen. Tengo tanta impotencia. Yo les dije a los policías que sabían algo, pero iban a preguntar para que alerten al hdp que Josías todavía estaba vivo. Allanar ahora no revive a Josías”, finaliza la acusación contra los investigadores.

En esa misma red social la familia del adolescente había creado una página llamada "Encontremos a Josías Galeano", la cual fue eliminada a las pocas horas de la aparición del cuerpo.

En tanto, el padre de Galeano aclaró al medio misionero El Territorio que el texto de la publicación no fue escrito por él sino por "una joven allegada a la familia", pero coincidió con el contenido y decidió compartirlo.

"Fui a Campo Ramón a poner folletos en las vidrieras y en las paraditas, a la gente le repartía con la esperanza de encontrarlo, hasta que me llaman que encontraron un chico. Se me vino el mundo abajo. Estoy dolido porque hice de todo y no alcanzó todo lo que hice", se lamentó.