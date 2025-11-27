Bodegón en Buenos Aires: el lugar ideal para comer quesos y jamones riquísimos
Ubicado en el barrio de San Cristóbal, este histórico restaurante lleva más de siete décadas deleitando los paladares más exigentes. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires son pieza fundacional de la ciudad: lugares donde la comida abundante, el clima familiar y las recetas caseras se encuentran entre sí y se mezclan con recuerdos y costumbres que pasan de generación en generación.
Dentro del amplio abanico de opciones, aparece “Miramar”, un emblema del barrio de San Cristóbal que lleva casi siete décadas deleitando los paladares más exigentes. Con ambiente cálido, este histórico local se mantiene como uno de los puntos de encuentro preferidos de aquellos que buscan sabor, historia y ese toque bien porteño que no se encuentra en cualquier lado.
Las especialidades de "Miramar"
Desde sus comienzos, "Miramar" destacó por disponer de una amplia y exquisita carta, compuesta por diferentes preparaciones. En la actualidad, este sigue siendo uno de sus puntos fuertes, ya que se pueden encontrar diversas especialidades:
- Salames
- Jamones
- Quesos madurados
- Lechón frío
- Pollo al spiedo
- Ranas a la provenzal
- Conejo a la cazadora
- Caracoles en salsa Miramar
- Pulpo a la gallega
- Gambas al ajillo
- Tortilla de papas
Dónde queda "Miramar"
Este recinto está situado en el barrio de San Cristóbal, sobre Avenida San Juan, una de las arterías más importantes de CABA. Su ubicación facilita el acceso en colectivo o subte y lo convierte en una parada ideal para quienes recorren el barrio. Su fachada clásica y su ambiente tradicional lo posicionan como uno de los bodegones más elegidos.
Cómo llegar a "Miramar"
Llegar a “Miramar” es fácil gracias a su buena conexión con el transporte público. Las líneas C y E del subte tienen las estaciones San Juan, Jujuy y Entre Ríos a pocos metros. Además, varias líneas de colectivos, como el 50, 53, 126, 127, 150 y 168, pasan por las adyacencias de este bodegón.
