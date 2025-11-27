Bodegón en Buenos Aires: el lugar ideal para comer quesos y jamones riquísimos

Salames

Jamones

Quesos madurados

Lechón frío

Pollo al spiedo

Ranas a la provenzal

Conejo a la cazadora

Caracoles en salsa Miramar

Pulpo a la gallega

Gambas al ajillo

Tortilla de papas

Dónde queda "Miramar"

Este recinto está situado en el barrio de San Cristóbal, sobre Avenida San Juan, una de las arterías más importantes de CABA. Su ubicación facilita el acceso en colectivo o subte y lo convierte en una parada ideal para quienes recorren el barrio. Su fachada clásica y su ambiente tradicional lo posicionan como uno de los bodegones más elegidos.