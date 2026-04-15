Presentaron un amparo ante la Corte Suprema por los glaciares: todos los detalles

"No estamos solo ante una crisis de incendios, sino ante un debilitamiento de los mecanismos de protección ambiental que pone en riesgo el futuro de nuestra biodiversidad y nuestras fuentes de agua", señalaron los impulsores de la medida.

Con esta presentación, se busca que la Justicia pase de una actitud reactiva a una preventiva y estructural, estableciendo guardianes legales para la criosfera y obligando a los gobiernos a rendir cuentas sobre la gestión del riesgo ambiental en el sur argentino.