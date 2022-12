VIDEO: Ex comisario dejó su auto en el taller y atacó con una barreta al mecánico

"Entregué el auto, controlé el carrito aunque no era mi trabajo, y cuando se fue me llamó y me dijo que una luz de giro no le funcionaba. Le dije que lo trajera porque me dijo que iba a pasar por acá para ir a un pueblo cercano", dijo Damián en declaraciones televisivas.

La luz de giro funcionaba, pero "el carro tenía cosas mal", y Damián se puso firme: "Le dije que en ese momento no lo podía tomar al tráiler porque tenía mucho trabajo y que si quería iba a tener que esperar 15 días."

Pero el excomisario no pensaba esperar. En vez dejó el auto en el taller mecánico y el miércoles de esta semana llamó a Damián para reclamar por su arreglo como si no hubiese registrado que el hombre tenía demora.

"Cuando llegó, me gritó desde lejos '¿y flaco, me hiciste el carro?'. Le dije que no y cuando me doy vuelta lo veo venir con una barreta. Yo creo que estaba todo pensado: engancha el carro, pone marcha atrás, él lo pensó a eso que hizo, se bajó con un revolver en la cintura que no vi", relató Damián.

El excomisario no sólo atacó al mecánico sino que también golpeó otros autos que había en el taller y destrozó el scanner que era la "mano derecha" del mecánico para trabajar.

Tras el violento episodio el mecánico habló del excomisario con "la gente de su pueblo" y llegó a la conclusión de que "todos le tienen miedo, es un tipo agresivo, un violento total".

El excomisario fue detenido en las últimas horas, después de que el video del ataque se volviese viral. De hecho, la difusión de las imágenes lo obligaron a hacerse cargo del hecho.

"Al principio dijo que no tenía un arma, después cuando se enteró que había un video dijo que era de plástico. Fue el susto de mi vida y me generó un montón de prejuicios, me mató laboralmente. Espero que pague con la Justicia y me pague los daños", agregó Damián.