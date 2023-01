Punta del Este: involucrados en el choque en el que murieron dos turistas argentinas venían de una misma fiesta

En un Ford Ka iba manejando Micaela Trinidad, de 26 años, y en el asiento del acompañante estaba Josefina Ferrero, de 27 años. En el asiento de atrás estaban Melanie Larraburu y Carolina Palacios. En otro auto, un Volkswagen Nivus, el conductor era Nicolás Rocca e iba acompañado de Nazarena Sierra, y atrás iban Melina Antún, Juan Pablo Sentero, Josefina Elissondo, todos de entre 25 y 35 años.

Quiénes eran las turistas argentinas que murieron en el choque de Punta del Este

El choque frontal ocurrió en la intersección de la ruta 104 -que desemboca en El Chorro- y la calle Las Ballenas, a la altura del kilómetro 1. En ese tramo de la ruta hay una subida en dirección al norte, que puede haber provocado que quien iba manejando en esa dirección no haya visto al otro auto, pero aún no hay hipótesis sólidas al respecto dado que en ese lugar no hay cámaras de seguridad.

Cuando los otros conductores que iban por la ruta vieron el accidente, frenaron sus autos, se bajaron y llamaron al 911. Entre ellos había un médico que fue el que llamó a la Emergencia y además constató la muerte de Micaela Trinidad y Josefina Ferrero luego de tomarles el pulso.