La desgarradora despedida de la madre de Débora Bulacio tras su femicidio en Necochea
El cuerpo de la mujer fue hallado el martes en Necochea después de tres días de búsqueda. El principal sospechoso por el crimen es su novio, que está detenido.
La madre de Débora Bulacio, la mujer cuyo femicidio fue descubierto esta semana en Necochea, despidió a su hija con un desgarrador mensaje en Facebook donde recordó sus cualidades y buscó consuelo.
"Tocó tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto, hasta los brazos de nuestro Creador. Te amamos, queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas; tus ganas de siempre ayudar a los demás; tu disponibilidad para quien necesitara un oído, un abrazo, un 'te amo'. Dios nos prestó por un ratito tu vida", escribió María Luis del Valle.
"Damaris Débora, te reuniste (...) abrazo a tu bebé, que te esperaba allí arriba, y te encontraste con tu hermanita mayor seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles 'te amo'. Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras siga viva, guerrearemos por tí, se hará justicia. Tenlo por seguro. Que la justicia celestial y la terrenal se unieron", expresó la madre.
"Te quisieron ocultar, pero se olvidaron, o se olvidó, que eres Luz y en las tinieblas la Luz resplandece", cerró la mujer al compartir la historia y semblanza de su hija.
El posteo no tardó en volverse viral no sólo por las sentidas palabras de la madre sino también por todo el contexto en el que se produjo su asesinato: la justicia bonaerense investiga el crimen como un femicidio y el principal sospechoso es el novio de Débora, Ángel Andrés Gutiérrez, quien ya está detenido.
Gutiérrez se negó el lunes pasado a declarar ante la fiscalía de Necochea, y también rechazó ser sometido a una pericia psiquiátrica. El hombre había sido indagado el lunes por "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género".
Según las pericias preliminares, el femicidio de Débora Bulacio habría ocurrido entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo, luego de lo cual el acusado se retiró caminando por el túnel de salida del camping en la zona del lago de Los Cisnes.
