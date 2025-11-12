La desgarradora despedida de la madre de Débora Bulacio tras su femicidio en Necochea

Gutiérrez se negó el lunes pasado a declarar ante la fiscalía de Necochea, y también rechazó ser sometido a una pericia psiquiátrica. El hombre había sido indagado el lunes por "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género".

Según las pericias preliminares, el femicidio de Débora Bulacio habría ocurrido entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo, luego de lo cual el acusado se retiró caminando por el túnel de salida del camping en la zona del lago de Los Cisnes.