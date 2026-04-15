Quilmes: dio a luz con ayuda de ChatGPT y luego dijo haber encontrado a la beba en la calle

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Lo cierto es que la adolescente comenzó el trabajo de parto el jueves por la noche y, en la soledad de su baño, dio a luz guiada únicamente por instrucciones del famoso Chat GPT. Sin adultos presentes, el nacimiento se produjo con la única asistencia de la inteligencia artificial.

Posteriormente, su pareja de 16 años asumió el rol de trasladar a la recién nacida hasta la estación de tren de Ezpeleta. Allí, montó el engaño: abordó a un transeúnte asegurando haber hallado a la pequeña al costado de las vías para forzar la intervención policial. Afortunadamente, pese a la precariedad del parto, el último parte médico indica que tanto la madre como la beba se encuentran en perfecto estado de salud y bajo estricto seguimiento profesional.