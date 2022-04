Bernal: detuvieron al acusado por el abuso de una nena en un colegio

La decisión de adoptó luego de que realizaron pericias psicológicas y médicas a la niña de nueve años que asistía a la institución, y estas últimas arrojaron lesiones en la zona genital. También se determinó que por el momento "es una víctima sola" en el Instituto Benito González, donde ayer un grupo de padres fueron reprimidos con balas de goma cuando se acercaron al lugar para exigir explicaciones por el supuesto abuso a la alumna.

La escuela se encontraba cerrado esta mañana, mientras avanza la investigación judicial en base a la denuncia realizada por la madre de la niña.

"Ayer al mediodía nos enteramos que hubo un abuso (por parte) del hijo de la dueña. Nunca escuchamos algo así. Hoy no hay clases y el lunes o la semana que viene no se sabe", dijo esta mañana una mujer en la puerta del establecimiento al que asiste su hijo. En diálogo con C5N, agregó: "No hay ningún comunicado. Por eso estamos esperando una respuesta. Estamos con mucha angustia y bronca; uno deja a su hijo y te quedás tranquila porque está en el colegio, y pasa esto".

En tanto, personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la policía bonaerense mantenía esta mañana la custodia del establecimiento, luego de los incidentes en la tarde de ayer.

Padres y madres se acercaron el jueves al mediodía al colegio ubicado en Viejo Bueno y Misiones, del partido de Quilmes, para pedir explicaciones, que no les fueron dadas, y alrededor de las 17 un grupo comenzó a arrojar piedras contra el frente del edificio y la policía respondió con balas de goma.

Durante los incidentes, fue vandalizado un auto gris señalado como propiedad del hombre acusado por los padres.

La alumna que denunció el abuso reportó en una entrevista con el equipo de guardia de Niñez del Municipio de Quilmes los rasgos físicos del agresor y, mediante la vicedirectora del establecimiento, se estableció "que dichos rasgos pertenecerían a dos masculinos hermanos que trabajan en el lugar negándose a aportar datos personales de los mismos", según la información judicial, aunque los familiares de los alumnos apuntan a un solo empleado.

El jueves, tras los incidentes, algunos policías y varios manifestantes debieron ser socorridos por el personal del servicio de emergencias presente en el lugar por las lesiones causadas por piedrazos y la posterior acción policial.