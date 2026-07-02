Quiso vender un celular y fue asaltado en Tigre por clientes falsos: "Quedate quietito porque te meto un tiro"
La secuencia quedó registrada gracias a la cámara en los anteojos de la víctima, que había ido al encuentro acompañado por un amigo para más seguridad.
Efectivos policiales buscan a dos delincuentes que robaron dos celulares el sábado a la noche en la localidad bonaerense de Tigre. La prueba crucial en la investigación es un video del episodio que quedó registrado gracias a la cámara de video instalada en los anteojos de la víctima.
"Quietito porque te meto un tiro", es una de las frases que se le escucha decir a uno de los delincuentes que asaltó el sábado a la noche a un hombre de 26 años en la puerta de su casa, ubicada sobre la calle Güiraldes de Tigre, informó el sitio TN.
En su denuncia posterior, el hombre asaltado explicó que había salido de su casa acompañado por un amigo para vender dos celulares y que esperaba encontrarse con los potenciales compradores que lo habían contactado por redes sociales.
Pero lo que consiguió en vez fue el susto de su vida al terminar encañonado en la puerta de su casa escuchando frases como "Te doy un balazo, te doy un tiro".
Los delincuentes le robaron un iPhone 16 a la víctima, además de US$700 que tenía encima para saldar las cuentas de la operación frustrada.
A su amigo le robaron el morral que tenía puesto y, por lo tanto, el celular y los demás objetos de valor que contenía.
Los hombres presentaron todas las pruebas posibles ante la comisaría de Tigre donde radicaron la denuncia ese mismo sábado, pero para este jueves sólo habían logrado que se volviera viral el video capturado con los anteojos.
De los delincuentes no se sabe mucho, tan sólo que uno tenía barba y el otro estaba vestido de negro, y llevaba puesta una gorra.
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