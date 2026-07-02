Quiso vender un celular y fue asaltado en Tigre por clientes falsos: "Quedate quietito porque te meto un tiro"

A su amigo le robaron el morral que tenía puesto y, por lo tanto, el celular y los demás objetos de valor que contenía.

Los hombres presentaron todas las pruebas posibles ante la comisaría de Tigre donde radicaron la denuncia ese mismo sábado, pero para este jueves sólo habían logrado que se volviera viral el video capturado con los anteojos.

De los delincuentes no se sabe mucho, tan sólo que uno tenía barba y el otro estaba vestido de negro, y llevaba puesta una gorra.