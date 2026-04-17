Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi: seguirá preso por el crimen de Fernando Báez Sosa

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, y resolvió que deberá continuar en prisión. La decisión se da en un contexto en el que la condena —15 años de cárcel— todavía no está firme, ya que el expediente sigue su recorrido judicial y podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.