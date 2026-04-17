Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi: seguirá preso por el crimen de Fernando Báez Sosa
La Justicia desestimó el pedido de la defensa y consideró que aún existe riesgo de fuga. La condena no está firme, pero continuará detenido.
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, y resolvió que deberá continuar en prisión. La decisión se da en un contexto en el que la condena —15 años de cárcel— todavía no está firme, ya que el expediente sigue su recorrido judicial y podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
En su resolución, los jueces consideraron que persisten los riesgos procesales, principalmente el de fuga, debido a la gravedad del delito y a la pena impuesta. En ese sentido, entendieron que no hubo cambios sustanciales que justifiquen una morigeración de la detención.
Además, el tribunal sostuvo que la duración del proceso no resulta irrazonable, pese a que la defensa había planteado que Pertossi lleva más de seis años detenido sin una condena firme. Para los magistrados, se trata de un caso complejo que ya atravesó juicio oral y revisión, y que aún debe ser analizado en su instancia final.
Qué había planteado la defensa
Los abogados del condenado habían solicitado su excarcelación —o en su defecto una medida menos gravosa, como arresto domiciliario— al considerar que se había excedido el llamado “plazo razonable” de prisión preventiva. Sin embargo, el planteo no prosperó y la Justicia decidió mantener el actual régimen de detención.
Con este fallo, Pertossi continuará preso mientras se aguarda una eventual intervención de la Corte Suprema. Hasta que eso ocurra, la condena no quedará firme, pero tampoco habrá cambios en su situación. El caso, que generó una fuerte conmoción social desde el crimen ocurrido en Villa Gesell en 2020, sigue sumando capítulos judiciales sin una definición definitiva en la última instancia.
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