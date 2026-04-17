Se viene el "apagón" del Servicio Meteorológico Nacional: cuándo será y qué actividades puede complicar
Trabajadores realizarán un paro con interrupción en la difusión de datos. La medida impactará en pronósticos y alertas durante una franja clave del día.
El Servicio Meteorológico Nacional llevará adelante un “apagón informativo” el próximo viernes 24 de abril, en el marco de un conflicto laboral que incluye despidos y recortes. La medida implica un cese temporal en la publicación de pronósticos y alertas oficiales, lo que podría generar complicaciones en distintas actividades.
Según se informó, el paro afectará la difusión de información entre las 5:00 y las 12:00, un horario sensible para la planificación diaria tanto de personas como de sectores productivos y de servicios.
Durante ese lapso, no se actualizarán datos en los canales oficiales del organismo: no habrá pronósticos, avisos ni alertas meteorológicas, lo que reduce la capacidad de anticiparse a posibles cambios en el clima.
Un impacto más allá de lo cotidiano
Entre las áreas que podrían verse afectadas aparecen:
- Operaciones aéreas, que dependen de reportes constantes
- Actividades agropecuarias, que requieren información precisa para la toma de decisiones
- Transporte y navegación, con menor previsibilidad
- Eventos y actividades al aire libre, sin alertas ante fenómenos imprevistos
La protesta surge tras el anuncio de alrededor de 140 despidos y posibles cierres de estaciones, una situación que, según denuncian los trabajadores, pone en riesgo el funcionamiento del organismo y tareas clave vinculadas a la seguridad.
Aunque se trata de una medida acotada en el tiempo, el “apagón” implica la interrupción de una herramienta central para múltiples sectores, en un contexto donde la información meteorológica resulta determinante para anticipar riesgos y organizar la actividad diaria.
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