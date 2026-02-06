Recoleta: mandan a juicio al abogado que se llevó su camioneta del playón de infractores sin pagar multa ni acarreo

El vehículo fue llevado al playón de infractores -concesionado a la firma Dakota S.A.- que funciona en la calle Eduardo Couture 2297, detrás de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Cerca de las 9.30 de la mañana, un empleado del predio le informó al supervisor que la camioneta remolcada ya no se encontraba en el lugar. Así, el supervisor revisó las cámaras de seguridad del lugar y constató que, minutos antes, un hombre llegó al predio, se subió a la Ford Ecosport y aprovechó la salida de una grúa para retirarse del lugar manejando este vehículo infractor, sin pagar la multa ni el acarreo.

A fin de dar con el sospechoso, la fiscalía encomendó a personal de la División Investigaciones Comunales 2 de la Policía de la Ciudad una serie de medidas para identificarlo, que incluyeron el análisis de distintas cámaras de seguridad y consulta de bases de datos. Así, se determinó que el hombre vivía cerca del lugar donde fue remolcado el vehículo, el cual era propiedad de su hija y él estaba autorizado a conducir.

El 19 de noviembre de 2025, a pedido de la fiscalía, la jueza Peluffo indagó al imputado, quien se negó a declarar.

A juicio

El fiscal Gómez Barbella solicitó la elevación a juicio de la investigación contra el hombre, como autor de la defraudación por sustracción, que perjudicó a la firma Dakota S.A., según publicó fiscales.gob.ar.

Para ello, valoró como pruebas el acta de infracción labrada que motivó el traslado del vehículo al playón, los informes sobre la titularidad del vehículo en cuestión y quiénes estaban autorizados a conducirlo y los testimonios de los empleados que se desempeñaban en la playa de infractores “SAVBA”.

Además, se analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve el accionar del abogado, y se cotejó la imagen obtenida con el informe del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), lo que permitió establecer “que se trata de la misma persona en virtud de los rasgos fisonómicos” y su domicilio.

En su requerimiento, el representante del MPF recordó que “la acción típica prevista en el artículo 173, inciso 5° del Código Penal consiste en sustraer una cosa mueble propia que se encuentra legítimamente en poder de un tercero” y que, en el caso, no existían “dudas de la legitimidad de la tenencia que detentaba la prestataria del servicio mencionado al momento del desapoderamiento”.

Agregó que el imputado “al retirar un vehículo del ámbito donde la empresa ‘Dakota S.A.’ lo mantiene en depósito en la playa de infractores ‘SAVBA’, sin autorización y sin pagar previamente el acarreo, frustró su derecho como legítimo tenedor de la cosa mueble para lograr obtener el cobro del servicio, causándole un perjuicio patrimonial”

También, se refirió a jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, de la que surge que “si bien podrían hacerse observaciones y variadas críticas en cuanto a que la retención que practica la empresa para satisfacer el cobro del acarreo es previa a que una autoridad administrativa o judicial verifique la procedencia de la infracción, lo cierto es que la relación que la une con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le permite hacer uso de tal modalidad en el marco de la normativa reseñada con el alcance necesario para que la conducta en examen encuentre adecuación típica en la figura prevista en el inciso 5° del artículo 173 del Código Penal”.