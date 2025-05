Revelan chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández: "Me incineraste ante un país"

González también le entregó este lunes una copia del peritaje de los mensajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados al ex mandatario a los abogados de las partes interesadas: por el lado de Yañez, Mauricio D Alessandro, y por el de Fernández, su defensora Silvina Carreira.

La entrega de la copia forense de los mensajes que intercambiaron Alberto Fernández, Fabiola Yañez y la madre de ella, Miriam Verdugo, fueron recopilados en una pericia que estaba pendiente pese a que el exmandatario.

El siguiente paso en la causa por violencia de género que Yañez le inició a Alberto Fernández es que tanto la fiscalía como los abogados de la exprimera dama y los del expresidente analicen los chats, luego de lo cual podrían pedir más pruebas o citar a nuevos testigos.

También podría ocurrir que la investigación ya está en condiciones de ser elevada a juicio, cosa que podrá determinar el fiscal González.

A la salida de Comodoro Py el abogado de Fabiola Yañez aseguró que, a primera vista, se ratificaría la acusación vinculada a presiones que sufría su representada.

Algunos de los mensajes de texto de Yañez a Alberto Fernández, con quien comparte a su hijo, Francisco, dan cuenta del trato que el exmandatario le daba mientras ambos vivían en la Quinta de Olivos.

"Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo y no te importó"; "Se terminó Fabiola la que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera", fueron algunos de los mensajes de la exprimera dama.

Pero, embebido en su rol presidencial, Alberto Fernández le retrucó: "Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar".

"Yo no te enterré. A mí todos los días me tiran paladas de tierra. Vos me tiraste paladas de tierra también", convino el exmandatario, cuyo procesamiento en esta causa ya fue confirmado por la Cámara Federal porteña.