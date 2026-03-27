Revolución fotovoltaica en Argentina: así es la primera ruta iluminada 100% con energía solar

Energía sustentable en rutas argentinas

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El proyecto fue desarrollado en la provincia de San Juan sobre la Avenida de Circunvalación (Ruta Nacional A014). La iniciativa fue impulsada impulsada por el Gobierno sanjuanino a través del Ente Provincial de Energía (EPSE), según detalló DiarioUno.

El objetivo no solo fue mejorar la seguridad vial, sino también avanzar en la transición hacia fuentes de energías renovables, creando una solución sustentable para la iluminación de los espacios públicos.

De esta forma, San Juan se posiciona como un referente en innovación energética en Argentina, poniendo en práctica un modelo que podría aplicarse a futuro en otras regiones del país.

Los beneficios de la nueva ruta solar en San Juan

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Entre las principales ventajas del proyecto se destacan la generación eléctrica distribuida, sin necesidad de cableado central y el uso de luminarias LED de bajo consumo y alta eficiencia. Además, el sistema de baterías asegura el funcionamiento nocturno.

A nivel sustentable y económico, su aplicación significa una reducción de costos operativos frente a la energía convencional y menor impacto ambiental al evitar emisiones de carbono.