Revolución fotovoltaica en Argentina: así es la primera ruta iluminada 100% con energía solar
Más de 30 paneles solares se distribuyen a lo largo de la traza brindando una iluminación de vanguardia y cambiando la forma de viajar de noche.
En una apuesta hacia la innovación y el futuro, una provincia de Argentina dio un paso clave al inaugurar la primera ruta del país completamente iluminada con energía solar. El proyecto combina tecnología, sustentabilidad y seguridad vial dando lugar a una revolución fotovoltaica en el país que puede aplicarse en varias regiones.
En un país como Argentina, donde muchas rutas atraviesan zonas extensas y muchas veces alejadas de los centros urbanos, garantizar la iluminación vial siempre fue un desafío. La nueva obra busca resolver este problema de infraestructura con un sistema autónomo basado en energía solar, eliminando la dependencia de la red eléctrica tradicional.
Cómo es la primera ruta con energía solar
A lo largo de la traza se instaló un diseño descentralizado que permite que la iluminación funcione de manera independiente, incluso ante eventuales cortes de energía.
La infraestructura está compuesta por 36 generadores fotovoltaicos distribuidos a lo largo de la autopista. Cada uno cuenta con paneles que captan la energía solar durante el día y la almacena en baterías propias, lo que permite alimentar el funcionamiento de luces LED por la noche.
Este sistema abastece luminarias alta eficiencia y que funcionan de manera continua sin necesidad de depender de la red eléctrica. Además, su diseño completamente autónomo reduce los costos operativos en casos de cortes de luz.
Energía sustentable en rutas argentinas
El proyecto fue desarrollado en la provincia de San Juan sobre la Avenida de Circunvalación (Ruta Nacional A014). La iniciativa fue impulsada impulsada por el Gobierno sanjuanino a través del Ente Provincial de Energía (EPSE), según detalló DiarioUno.
El objetivo no solo fue mejorar la seguridad vial, sino también avanzar en la transición hacia fuentes de energías renovables, creando una solución sustentable para la iluminación de los espacios públicos.
De esta forma, San Juan se posiciona como un referente en innovación energética en Argentina, poniendo en práctica un modelo que podría aplicarse a futuro en otras regiones del país.
Los beneficios de la nueva ruta solar en San Juan
Entre las principales ventajas del proyecto se destacan la generación eléctrica distribuida, sin necesidad de cableado central y el uso de luminarias LED de bajo consumo y alta eficiencia. Además, el sistema de baterías asegura el funcionamiento nocturno.
A nivel sustentable y económico, su aplicación significa una reducción de costos operativos frente a la energía convencional y menor impacto ambiental al evitar emisiones de carbono.
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