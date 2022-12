Tierra del Fuego: una mujer confesó en un video que mató a un acosador

El video de la mujer confesando que mató a un acosador

mujer mato a su acosador

"Hace un tiempo estuve escribiendo sobre un sujeto que me molestó. Él me amenazaba, me decía que yo era de él, que era mi dueño. No paraba", comenzó relatando Mancilla, quien explicó que "fue a su casa para decirle lo mal que se sentía".

A su vez, reveló: "Le dije lo mal que me sentía día a día. Traté de ser sincera con él y decirle que lo quería matar porque no me dejaba tranquila. Así que discutimos y lo apuñalé".

"No sé cuántas veces. Se movía mucho, no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra", sostuvo la mujer durante el estremecedor relató y aclaró: "En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, sino que se asuste de mi y sepa que no se podía meter conmigo".

Mancilla aclara que ella dio aviso a la policía sobre lo sucedido, e incluso dio todos sus datos, pero los efectivos policiales aún no se habían acercado al lugar.

"Espero que se apuren. Quiero salir de esta escena que no es linda para nadie. Les pido perdón a todos mis seres queridos, a los padres de mis hijos que le tenían miedo. No podía permitir que alguien tan insignificante les causara dolor", agregó la mujer, a quien se puede ver en evidente estado de shock y con las manos ensangrentadas.

En este sentido, concluyó: "Ya nadie va a volver a tocarme. No quería llegar a esta instancia. Quería que parara, que dejara de manosearme".

Baciocchi había sido docente de Mancilla en el colegio Polivalente de Arte de la ciudad cuando ella tenía 14 años, por lo que una de las líneas de investigación apunta a determinar si la historia de acoso y abuso inició en aquel momento.

Por el momento, la mujer fue detenida y se negó a declarar ante la justicia, confirmaron fuentes del juzgado de Tierra del Fuego donde se investiga lo sucedido.

Mancilla fue llamada a prestar declaración indagatoria ante la jueza de instrucción 3 de la ciudad de Río Grande, Cecilia Cataldo, y en ese acto optó por no dar su versión de los hechos, explicaron los voceros judiciales consultados.

La mujer fue aconsejada para ello por su defensor público Alejandro Naccarato, quien considera que aún quedan pruebas pendientes y, por eso, no se descarta que la acusada pida declarar en las próximas semanas.

Además, Mancilla fue sometida ayer a una pericia psiquiátrica a cargo del perito judicial Mariano Ripolli y su defensa solicitó formalmente la excarcelación, una medida que ahora deberá resolver la jueza Cataldo.

Mientras tanto, el juzgado también dispuso otra serie de medidas probatorias -la mayoría pericias y declaraciones testimoniales- que se cumplirán en las próximas horas.

Aviso previo

Una semana antes de cometer el homicidio, Mancilla había realizado una publicación en redes sociales donde denunciaba la situación de acoso en la que se encontraba viviendo. "Sin querer soy parte de algo horrible y sin sentido. Entendí que alguien puede matarte, violarte y dejarte por ahí tirada. Yo me niego a ser una víctima. Somos fuertes", manifestó la mujer en el posteo en el que aseguró que "estaba cansada de mirar a los costados", por lo que iba a actuar.

En esta misma línea, según reveló una fuente cercana a Mancilla en diálogo con Clarín, ella "había sido víctima de abuso sexual durante su infancia, en un caso donde el acusado es otro sujeto diferente y que la Justicia nunca resolvió".

"Lo que está claro es que este hombre la acosaba desde hacía mucho tiempo. Ella pidió ayuda en todos lados y nadie le prestó atención. La llevaron al límite de cometer este acto que si hubiera tenido contención, nunca hubiese pasado", agregó.