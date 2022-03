Denuncian caso de violencia obstétrica en un hospital de Río Negro: "Viví un infierno"

Según el relato que efectuó la víctima en redes sociales, su “calvario” comenzó cuando concurrió al nosocomio por primera vez, para consultar sobre sangrados en medio de su embarazo. Le dijeron que era “normal”, pero como continuaron y volvió al hospital, la tildaron de “exagerada”.

Como el sangrado y los dolores continuaron, la joven se acercó a la Guardia y le diagnosticaron una “inflamación de útero”. Como los medicamentos no le hacían efecto, volvió al hospital y un médico le aseguró que todo era “normal”.

Para que no la trataran nuevamente de “exagerada”, Melina decidió no volver al hospital provincial y recurrió a internet con el fin de autodiagnosticarse. “No quería ir al hospital porque sabía que nuevamente me iban a tildar de exagerada y me iban a decir que estaba todo bien y que solo tenía que tomar la medicación como todas las veces anteriores”, contó.

Pero nada dio resultado: su sufrimiento continuaba, por lo que decidió volver de urgencia al nosocomio. Pero todo empeoró: “Me quedé totalmente sola en la habitación del hospital sin saber qué hacer, no sabía qué pasaba, qué me esperaba luego, nadie me daba ninguna información”, aseguró.

Mientras ella gritaba de dolor porque se agudizaban las contracciones y las enfermeras le pedían que se callara, siguió sola durante horas y a la madrugada “comencé a gritar con todas mis fuerzas para que alguien vaya a asistirme, mi bebé ya quería salir y no sabía qué hacer», contó.

Finalmente, le dieron una “chata” y se retiraron de la habilitación. “Me dejaron parir completamente sola. Grité y supliqué que alguien por favor me ayude. Nadie apareció, nunca”, denunció Melina.

“Tuve al bebé yo sola, sentí cómo salía entre mis piernas. Mi bebé no fue recibido por las manos de nadie, en cambio, sentí cómo cayó en la pala de plástico, como si no fuera nada”, narró la joven. Había dado a luz un nene muerto.

“Con las pocas fuerzas que tenía y con un dolor inmenso, le envié un mensaje a mi pareja contándole que habíamos perdido a nuestro bebé y eso fue lo único que pude hacer”, relató la joven rionegrina, quien dijo haber vivido “un infierno”.

“Se burlaron de mí, me despreciaron, me dejaron pariendo sola, no recibieron a mi bebé”, concluyó la denunciante, quien dijo que recurrió a la denuncia pública para “visibilizar la violencia, el destrato y el maltrato”.

Tras la denuncia pública y una nota presentada ante la dirección del Hospital Dr. Francisco López Lima, se inició la investigación interna en la que deberán determinarse las responsabilidades de los profesionales que atendieron a Melina durante su embarazo y cuando dio a luz.