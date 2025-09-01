Robo frustrado en Zárate: hicieron un boquete en un banco y hallaron la bóveda vacía

robo boquete zarate

El episodio, que por poco no se convirtió en un robo millonario, dejó en evidencia la vulnerabilidad de la sucursal a pesar de los sistemas de seguridad. Vecinos de la zona manifestaron alarma por la magnitud del operativo criminal y exigieron mayores medidas de prevención.

Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre los registros fílmicos previos y posteriores al hecho para reconstruir el recorrido de los delincuentes y dar con la banda que, pese a la planificación minuciosa, terminó escapando con las manos vacías.