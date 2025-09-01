Robo frustrado en Zárate: hicieron un boquete en un banco y hallaron la bóveda vacía
Un grupo de delincuentes ingresó de madrugada a una sucursal bancaria tras cortar la luz y anular las cámaras, pero se retiraron sin el botín.
La ciudad bonaerense de Zárate amaneció este domingo con sorpresa tras conocerse un intento de robo en una entidad bancaria ubicada en la esquina de Belgrano y Brown. Una banda de delincuentes llevó adelante un golpe planificado que incluyó cortar el suministro eléctrico, anular el sistema de seguridad y abrir un boquete en la pared del patio para acceder a la bóveda principal.
Sin embargo, al llegar a la caja fuerte, se encontraron con que estaba vacía y debieron huir sin poder llevarse nada. Según detallaron fuentes policiales, los ladrones trabajaron con precisión. Además de interrumpir la energía eléctrica, desconectaron las cámaras de vigilancia e incluso dañaron uno de los dispositivos para evitar registros visuales.
Luego, lograron abrir la puerta que conducía al sector de seguridad mediante patadas y forzaron el tensor que resguardaba la caja. También colocaron un cartón sobre uno de los sensores para impedir que se activara la alarma y violentaron una ventana que daba al patio.
Pese a la planificación y al tiempo invertido, la maniobra terminó en fracaso: la bóveda no contenía dinero ni objetos de valor en ese momento, lo que dejó a los delincuentes con las manos vacías. Tras la huida, la Policía bonaerense desplegó rastrillajes en la zona y comenzó a analizar imágenes de cámaras de seguridad de los alrededores para intentar identificar a los responsables.
El episodio, que por poco no se convirtió en un robo millonario, dejó en evidencia la vulnerabilidad de la sucursal a pesar de los sistemas de seguridad. Vecinos de la zona manifestaron alarma por la magnitud del operativo criminal y exigieron mayores medidas de prevención.
Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre los registros fílmicos previos y posteriores al hecho para reconstruir el recorrido de los delincuentes y dar con la banda que, pese a la planificación minuciosa, terminó escapando con las manos vacías.
