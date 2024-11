Rosario: un nene de 12 años fue armado a la escuela y amenazó a un compañero

Inmediatamente las autoridades dieron aviso a al personal policial que, cuando se presentó en el lugar, pudo constatar que el arma no tenía municiones.

El menor fue demorado por la policía y, según se informó, el alumno habría amenazado a uno de sus compañeros antes de que descubrieran que portaba un arma. Además, al realizar una inspección en el lugar del hecho, los efectivos encontraron un proyectil calibre .38.

Según informó el portal Rosario3, al ser indagado el nene aseguró que un hombre le había dado el revolver a través de una ventana para que lo guardara dentro su mochila.

Ante esto, los investigadores siguen dos hipótesis: que efectivamente una persona le entregó el arma al nene a través de la ventana de la escuela, o que el menor la llevó escondida en su mochila, lo cual no sería la primera vez que sucede.

El hecho es investigado por el Juzgado de Menores de Rosario. En cuanto al nene, quedó demorado en la comisaría 32ª hasta que sus padres fueron notificados.

"No es la primera vez que trae un arma a la escuela"

En el caso tomó intervención el Ministerio de Educación y el Gabinete Socioeducativo, compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, para trabajar con los docentes y comprender lo sucedido.

El hecho causó gran malestar en los padres de los demás alumnos, quienes indicaron a los medios locales que no fueron notificados sobre el hecho y recién se enteraron cuando fueron a buscar a sus hijos a la escuela.

"Me enteré hoy a la tarde que un nene había traído un arma a la escuela. A las nueve de la mañana ocurrió esto, no nos avisaron, no nos informaron nada", contó una de las madres a Cadena 3 Rosario, y agregó: "Mi nena llegó de la escuela súper asustada, que un nene había traído un arma y que le había apuntado a otro nene de sexto en la cabeza".

Otra madre reveló que el alumno "no es la primera vez que trae un arma a la escuela", y mencionó que "ayer también trajo un arma y otras veces también ha traído armas blancas"