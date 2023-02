Embistió con el auto a gente que pedía justicia: casi lo linchan

Valeria explicó que sus compañeros y ella hicieron varias manifestaciones desde diciembre de 2022 a esta semana, y que la Policía de Tránsito de Rosario cerró algunas calles por ese motivo.

"De pronto apareció este auto arrasando con todos los que estábamos en la calle. Se le pidió que parara y no lo hizo, siguió avanzando", relató.

El conductor del auto fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 2da de Rosario y según su relato avanzó despacio.

"Cuando quedo encerrado me empiezan a gritar, yo quiero pasar despacio. Ahí viene uno, me empiezan a agredir, pero se corren y sigo. Después me empezaron a correr y me salvó la policía. Agarraron piedras y sillas de un bar para romper todo el auto", recordó el hombre.