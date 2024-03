Habló el primo del playero asesinado: "Rosario sangra y no hacen nada"

“Lo que siento es impotencia, miedo e incertidumbre. Lo mismo que sienten los rosarinos hace tiempo y, lamentablemente, van a seguir matando gente”, señaló Santiago Romero, primo de Bruno: “Pasan los gobiernos, pasan políticos, pero no mejora, no cambia”, expuso y consideró: “Esto necesita orden, disciplina, mano dura”.

El joven destacó que Bruno era “honrado, digno, familiero, trabajador, de clase media, un ciudadano de a pie”. “Justo a un laburante, es algo que te rompe completamente”, expresó con la voz entrecortada.

primo de playero rosario

“Rosario sangra y no hacen nada. La gente se exilia del país y no hicieron nada. Me da impotencia porque me acaban de sacar a mi primo, arruinaron una familia y esto nunca cambia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas vidas más tiene que pasar para que esto termine? ¿Tiene que tocar a los hijos de los políticos? Ojalá que no, que no toquen ninguna otra vida más”.

“Le diría al Presidente que haga o que tiene que hacer, y también a la oposición, al kirchnerismo y al radicalismo, la oposición, júntense y laburen. Están matando a gente inocente, no es joda esto. Para ellos parece que sí, pero para nosotros no porque nosotros lo pagamos, la gente de a pie”, subrayó en C5N.

“Nosotros no estamos en barrios privados, estamos privados de luz, agua, gas, Internet comunicación, cloacas, convivencia, de eso están privados la mayoría de los argentinos. Ante todo somos argentinos”, expuso, más allá de las ideologías políticas.

El joven contó que el domingo “Rosario fue una desidia bárbara” y que las avenidas más importantes de la ciudad estaban vacías. “Eso habla del miedo que tiene la gente. La gente no sale a la calle. Estamos mal económicamente y en materia de seguridad y política. La gente no va a ir a trabajar, no se va a generar ingresos ni movimientos de plata. Vamos directo a una catástrofe. Van a tener que poner mano dura, es así de simple”, concluyó.