VIDEO: violento robo que sufrió una periodista en Rosario

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y dejó a la luz el modus operandi de los ladrones, reconocidos en el barrio por este tipo de robos a plena luz del día. La Policía tardó 32 minutos en llegar al lugar, lo que provocó que el secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni recorra la zona.

Afortunadamente, la periodista no sufrió heridas de consideración, a pesar de ser arrastrada varios metros por el malviviente, y escribió en cuenta de Twitter: "Holi. La actriz principal de este video soy yo. Me veo ahí llegando a laburar, como todos los días tan indefensa que me dan ganas de llorar de nuevo. Ojalá algo sea diferente en algún momento".