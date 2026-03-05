San Juan: una joven de 17 años fue internada de urgencia tras intoxicarse en fiesta del "UPD"

UPD

No fue un hecho aislado. Durante los festejos del UPD, la Policía de San Juan clausuró al menos cuatro fiestas más en distintos departamentos, entre ellos Caucete, Rivadavia y San Martín, todas con presencia de menores y consumo de alcohol. En algunos de estos operativos, los adolescentes fueron entregados a sus familiares. Las autoridades advirtieron sobre la importancia de supervisar este tipo de encuentros y evitar situaciones de riesgo que puedan derivar en accidentes o intoxicaciones graves.