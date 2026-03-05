San Juan: una joven de 17 años fue internada de urgencia tras intoxicarse en fiesta del "UPD"
La adolescente terminó descompensada en el Último Primer Día, la tradicional celebración de los estudiantes que comienzan su último año de secundaria.
Una joven de 17 años sufrió una intoxicación alcohólica durante una fiesta vinculada al UPD (Último Primer Día de secundaria) en Pocito, San Juan, y debió ser trasladada de urgencia al hospital más cercano, donde permanece internada bajo supervisión médica. Según informaron fuentes policiales, en el domicilio había unos 70 jóvenes, en su mayoría menores de edad. La Policía intervino tras detectar consumo de alcohol y procedió a clausurar la fiesta y secuestrar las bebidas.
El caso encendió la alarma sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol entre adolescentes, sobre todo en celebraciones no supervisadas. La adolescente fue hallada en evidente estado de ebriedad y recibió atención inmediata para estabilizar su cuadro.
No fue un hecho aislado. Durante los festejos del UPD, la Policía de San Juan clausuró al menos cuatro fiestas más en distintos departamentos, entre ellos Caucete, Rivadavia y San Martín, todas con presencia de menores y consumo de alcohol. En algunos de estos operativos, los adolescentes fueron entregados a sus familiares. Las autoridades advirtieron sobre la importancia de supervisar este tipo de encuentros y evitar situaciones de riesgo que puedan derivar en accidentes o intoxicaciones graves.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa la tradicional celebración del UPD, que cada año reúne a miles de estudiantes y genera preocupación por los excesos asociados al alcohol y la falta de control en fiestas privadas. Escuelas, familias y autoridades buscan ahora formas más seguras para que los jóvenes celebren el inicio de su último año escolar, promoviendo encuentros responsables que no pongan en peligro su salud.
