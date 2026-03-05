Tras la represión, personas con discapacidad sostienen su reclamo: "El Presidente juró sobre la Constitución"

En este marco, Gonzalo Giles, periodista y persona con discapacidad, fue tajante: "Tuvimos que judicializar la ley para que la Justicia le explique al Gobierno que las leyes no son una sugerencia".

Violencia en la desconcentración

Cerca del mediodía, tras entonar el Himno Nacional y mientras los referentes del FORO pedían retirarse pacíficamente a pedido de la policía, se produjeron los forcejeos. Los testimonios coinciden en que hubo empujones y golpes por parte de la fuerza pública contra personas con discapacidad y sus familias, empañando una jornada que se había desarrollado en calma.

"El Presidente no juró sobre sus ideas: juró sobre la Constitución", recordaron desde el FORO, remarcando que la exclusión actual no es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones políticas que profundizan la vulnerabilidad del sector.

represion discapacitados1