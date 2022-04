Fue a trabajar con su papá para "pagarse el asado" de su cumpleaños y murió atropellado

atropellado san juan

El joven le había pedido a su papá Jorge, encargado de una obra en construcción, sumarse a las tareas para así poder pagar la comida durante el festejo de su mayoría de edad:

“Hace menos de una semana había empezado a trabajar conmigo. Yo no lo quería llevar porque era menor, pero como el viernes eran sus 18 me dijo: ‘Papi, llevame, quiero hacer una monedita para hacerme un asadito’. Por eso iba conmigo”, contó Juan Arias, padre del chico, a El Diario de Cuyo.

"Yo iba adelante. Sentí un golpe, miré para atrás y me puse a buscarlo porque no lo veía. Lo encontré adentro de la cuneta. Yo le hablaba, le gritaba... Él estaba sentadito y no podía hacer nada”, contó sobre el momento de la tragedia.

“Anteayer le había comprado un celular y se iba a hacer un Facebook”, agregó Juan.

El joven fallecido tenía seis hermanos menores y asistía a la escuela nocturna Tomás Edison, donde cursaba segundo año de Tornería Mecánica.

