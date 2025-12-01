Santa Fe: un preso peligroso se tragó un tenedor y tuvo que ser internado

Por el momento, las autoridades del Servicio Penitenciario y de la Unidad XI de Piñero no brindaron mayores detalles ni información acerca de cómo y por qué el interno se tragó un tenedor. En este sentido, tampoco se detalló si se trató de un hecho accidental o voluntario, si fue parte de una estrategia para que se lleve a cabo el traslado, si fue un intento de autolesión o una consecuencia de un padecimiento psicológico.

Mientras tanto, el detenido permanecía internado bajo estricta custodia policial en el hospital Cullen, mientras los equipos médicos evaluaban su evolución. Tampoco trascendieron más detallas sobre la gravedad del cuadro, si tuvo que ser intervenido quirúrgicamente o cómo continuará su situación.

En paralelo, autoridades de la cárcel de Piñero iniciaron una investigación con el objetivo de determinar en qué circunstancias se produjo la ingesta del tenedor.