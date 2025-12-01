Santa Fe: un preso peligroso se tragó un tenedor y tuvo que ser internado
El interno, de 27 años, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Cullen de la ciudad de Santa Fe bajo una estricta custodia policial.
Un preso de alta peligrosidad tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de Santa Fe después de tragarse un tenedor mientras se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. La situación llevó a que se activara un operativo policial y sanitario de gran escala.
El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando un móvil del Servicio Penitenciario de Santa Fe llegó al hospital Cullen alrededor de las 19, acompañado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).
El interno, identificado como A.C., de 27 años, fue ingresado de urgencia al centro de salud con una lesión interna provocada por la ingesta de un tenedor. Ante esta situación, los médicos indicaron que debía permanecer internado para que pudieran evaluar su condición clínica y definir los pasos del tratamiento médico.
Toda la situación derivó en que se monte un importante operativo de custodia en el hospital que no solo incluyó a personal de seguridad del hospital sino también requirió de la presencia de efectivos del Servicio Penitenciario y de las fuerzas policiales de Santa Fe.
Quién es el temeroso preso que se tragó un tenedor en Santa Fe
Fuentes del hospital Cullen consultadas sobre el caso indicaron que se trataba de un detenido catalogado como “de alto perfil”, aunque no trascendieron datos vinculados a las razones de su condena o situación legal, según confirmó el portal Rosario3.
Por el momento, las autoridades del Servicio Penitenciario y de la Unidad XI de Piñero no brindaron mayores detalles ni información acerca de cómo y por qué el interno se tragó un tenedor. En este sentido, tampoco se detalló si se trató de un hecho accidental o voluntario, si fue parte de una estrategia para que se lleve a cabo el traslado, si fue un intento de autolesión o una consecuencia de un padecimiento psicológico.
Mientras tanto, el detenido permanecía internado bajo estricta custodia policial en el hospital Cullen, mientras los equipos médicos evaluaban su evolución. Tampoco trascendieron más detallas sobre la gravedad del cuadro, si tuvo que ser intervenido quirúrgicamente o cómo continuará su situación.
En paralelo, autoridades de la cárcel de Piñero iniciaron una investigación con el objetivo de determinar en qué circunstancias se produjo la ingesta del tenedor.
