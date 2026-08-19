San Luis: encontraron sana y salva a N.A.I.I., la nena de 3 años que estaba desaparecida
Tras la activación del Alerta Sofía y un intenso operativo, la menor fue hallada sana y salva muy cerca de su vivienda.
La nena de 3 años que era buscada en la ciudad de San Luis fue encontrada tras varias horas de un intenso operativo que incluyó la activación del Alerta Sofía. La noticia fue confirmada por el subjefe de la Policía provincial, comisario Néstor Miranda, quien señaló que la menor estaba “sana y salva” y había quedado bajo revisión de un equipo sanitario.
El hallazgo de la menor se produjo alrededor de la 1 de la madrugada de este miércoles, luego de un intenso operativo que se había desplegado para dar con su paradero.
“Muy feliz de que haya tenido un buen final”, señaló por su parte el Procurador General de San Luis, Sebastián Cadelago, tras darse por finalizado el operativo.
Según informaron las autoridades policiales, al momento de su hallazgo la menor se encontraba “sana y salva” aunque, por cuestiones de precaución, fue atendida por profesionales de la salud.
“La nena apareció, estaba dormida muy cerca de la vivienda”, indicó Cadelago durante un diálogo con TN. Asimismo, confirmó que la pequeña se encontraba en buenas condiciones de salud, pese al tiempo que estuvo expuesta a la intemperie.
En tanto, la fiscal Antonella Córdoba confirmó que la nena pudo reencontrarse con su madre.
Cómo fue la búsqueda de la nena en San Luis
La búsqueda de N. A. I. I. había comenzado durante la tarde del martes, cuando la nena había sido vista por última vez en las inmediaciones del Parque Industrial Norte, ubicado en la provincia de San Luis.
A raíz de la denuncia, el Ministerio de Seguridad Nacional había activado el Alerta Sofía, el sistema nacional para la localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.
Desde entonces, la nena era buscada principalmente en inmediaciones a su vivienda dado que no se tenían indicios de que la menor hubiera salido del perímetro establecido.
Por este motivo, se centraron en un área compuesta por galpones, instalaciones fabriles y grandes espacios abiertos en la ciudad de San Luis. Asimismo, indicaron que el despliegue policial se había iniciado en la fábrica abandonada situada en la intersección de las calles 3 y 111, punto de residencia de la familia, que había llegado recientemente desde Mendoza.
En paralelo, las fuerzas de seguridad realizaron controles vehiculares en los accesos limítrofes, donde inspeccionaron automóviles, camiones y colectivos. Además, verificaron la documentación de los menores que viajaban y de quienes los acompañaban, ante la sospecha de que la menor hubiera sido sustraída de su hogar por una tercera persona.
El funcionamiento del Alerta Sofía
Esta herramienta nacional es un sistema de comunicación de emergencia rápida diseñado para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presentan un alto riesgo inminente para su integridad física o biopsicosocial. El objetivo principal es reforzar las capacidades de búsqueda y localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos mediante el apoyo masivo de los medios de comunicación y la sociedad.
El programa lleva este nombre en alusión al doloroso caso de Sofía Herrera y su funcionamiento es similar al conocido sistema estadounidense “Alerta AMBER”. La coordinación a nivel país está a cargo del SIFEBU, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que trabaja en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y el Ministerio Público Fiscal para acelerar la interrelación entre las fiscalías y las fuerzas de seguridad.
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