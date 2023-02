San Luis: motochorros le dispararon dos veces para robarle la bicicleta y se salvó de milagro

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 y trascendió cuando Becerra se animó a contarlo: “Venía pedaleando y siento que detrás había una moto que no me quería pasar”... "se adelantaron 100 metros y frenaron. Al ver esa situación, pegué la vuelta y embalé para refugiarme en una estancia, pero no alcancé a llegar porque estos me vuelven a pasar y me atracan”.

Pero José Luis no abandonó su intención de escapar, giró una vez más y continuó con la huida. “Cuando miro para atrás bajó uno de ellos, sacó el revólver y me dijo ‘entrégame la bici o te disparo’”.

El hombre pedaleó rápidamente y mientras se iba alejando escuchó los dos tiros, hasta que logró ingresar a un campo para esconderse entre los choclos.

Allí quedó escondido hasta que logró acercarse a una estancia llamada La Punita donde fue auxiliado y llamaron a la Policía. Más tarde se presentó en la Comisaría 12, para realizar la denuncia.